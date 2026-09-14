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Nuevo
Apurado superior* y comodidad personalizada para la piel
Descubre la afeitadora más inteligente del mundo con IA, la serie 9000 de Philips. Corta al ras de la piel con el sistema de afeitado Levanta y Corta, mientras que la tecnología SkinIQ proporciona información de presión en tiempo real para proteger la piel.
Apurado al ras de la piel
Cuchillas SteelPrecision dobles
Sensor protector de presión
Cabezales flexibles de 360 grados
Hasta 5 años de garantía*****
Nuestra exclusiva tecnología rotatoria Levanta y Corta patentada levanta el vello suavemente de la raíz antes de cortarlo con precisión al ras de la piel (hasta a 0,00 mm de la piel) sin que las cuchillas toquen la piel.
Las afeitadoras rotatorias Philips están específicamente diseñadas para adaptarse al crecimiento natural del vello, por lo que capturan cada pelo que crece en cualquier dirección gracias a sus cuchillas giratorias en 360°. Con hasta 150 000 cortes por minuto, las cuchillas Dual SteelPrecision cortan más de vello por pasada**.
El uso de la presión correcta es clave para el apurado y la protección de la piel. Los sensores avanzados de la afeitadora detectan la presión que se aplica y el innovador piloto muestra cuándo es excesiva o insuficiente. Todo para ofrecerte el afeitado personalizado que necesitas.
4.4
de 4
2418
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Andres de
14/09/2026
España
afeita perfectamente la piel la admite muy bien y te deja muy rasurado estoy muy contenta con ello es no venía en español y eso lo considero una falta de cortesía aunque después he recibido un email de todo en definitiva la volvería a comprar .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9976/63 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Date of Use 2026-09-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9976/63 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Date of Use 2026-09-11
Don Leone
13/08/2026
España
Comprador verificado
Excelencia técnica
Afeita a la perfección. Sus principales ventajas: la ayuda que ofrece la iluminación azul, verde y amarilla para aplicar la presión adecuada y la limpieza automática con el depósito de líquido.
Ventajas
Excelencia técnica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 Prestige XP9204/30 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Date of Use 2026-05-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 Prestige XP9204/30 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Date of Use 2026-05-30
Feliz con mi afeitadora
25/07/2026
España
Comprador verificado
¡Excelente!
Siempre estuve conforme con esta afeitadora, desde la primera afeitada. El aspecto de la máquina, el poco ruido y agradable acaso, la experiencia de afeitarme mientras me da información luminosa con colores de la presión correcta. El repaso de la afeitada con ayuda de la app que ofrece valores y sugerencias muy útiles para mejorar. Y si, uno mejora y cada vez más satisfecho. Excelente máquina y la garantía igualmente excelente. La recomiendo totalmente.
Ventajas
Excelente, ni siquiera necesito nada en la cara al terminar solamente enjuagarme con agua.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9987 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado reacondicionada
Date of Use 2024-10-07
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9987 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado reacondicionada
Date of Use 2024-10-07
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
En comparación con su predecesora, la serie 9000 de Philips
Frente a la afeitadora serie 3000 de Philips, con barba de 3 días
En comparación con material sin revestimiento
Basado en la serie S7000 de Philips y en los usuarios de la aplicación Philips Shaving en 2019
2 años de garantía + 3 años de ampliación tras el registro en Philips.com en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.