Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Este producto
Cartucho de dosis de limpieza rápida
13,99 €
Cartucho de dosis de limpieza rápida
22,99 €
Cartucho de dosis de limpieza rápida
39,99 €
SH71
Sustitución de los cabezales de afeitado
49,99 €
13,99 €
XP9407/37
X9000/10
X9000/30
X9001/10
X9001/30
X9002/10
X9002/30
X9003/30
XP9200/30
XP9200/33
2 unidades
Hasta 6 meses de afeitado higiénico
Compatible con las dosis de limpieza rápida
La fórmula enriquecida con lubricantes activos protege los cabezales de afeitado de la fricción y el desgaste, para que la afeitadora funcione a pleno rendimiento durante más tiempo.
La fragancia especial del cartucho de limpieza aporta un aroma fresco y proporciona una sensación de limpieza durante el afeitado.
El líquido limpiador, sin alcohol, es suave con la piel y está diseñado para ofrecer protección contra la irritación de la piel.
3.8
de 4
67
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
riki.
14/07/2026
España
Comprador verificado
Funciona correctamente
Producto de buena calidad.Bien enbasado y bien empaquetado.
Esta reseña se realizó para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Date of Use 2026-06-28
Esta reseña se realizó para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Date of Use 2026-06-28
MiguelCJ
20/06/2025
España
Comprador verificado
Comodidad y limpieza.
Muy cómodo, limpia muy bien la afeitadora. Utilizo la limpieza en cada afeitado.
Esta reseña se realizó para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Esta reseña se realizó para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Jessup
25/05/2025
España
hola
lo mejor que hay en el mercado lo recomiendo a todos los hombre
Esta reseña se realizó para CC13/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Esta reseña se realizó para CC13/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Resultados de las pruebas realizadas por una agencia de pruebas externa, en condiciones de laboratorio, después de 1 minuto de uso, el cartucho puede prevenir eficazmente el desarrollo de Staphylococcus Aureus y Candida Albicans. La eficacia de la prevención de Staphylococcus Aureus es del 99,9 %