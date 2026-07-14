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Cartucho de dosis de limpieza rápida

CC12/50

3.8
| (67) Reseñas | 80% ha recomendado este producto
Disfruta de un afeitado higiénico cada día
Utiliza la dosis de limpieza rápida después de cada afeitado para mantener la afeitadora como nueva, eliminando el vello cortado de forma eficaz. La afeitadora queda 10 veces más limpia que al lavarla solo con agua*.
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Este producto

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10 veces más eficaz que limpiar con agua*

Disfruta de un afeitado higiénico cada día

  • 2 unidades

  • Hasta 6 meses de afeitado higiénico

  • Compatible con las dosis de limpieza rápida

Los lubricantes mantienen tu afeitadora con el máximo rendimiento

Los lubricantes mantienen tu afeitadora con el máximo rendimiento

La fórmula enriquecida con lubricantes activos protege los cabezales de afeitado de la fricción y el desgaste, para que la afeitadora funcione a pleno rendimiento durante más tiempo.

Fragancia fresca para un afeitado con sensación de limpieza

Fragancia fresca para un afeitado con sensación de limpieza

La fragancia especial del cartucho de limpieza aporta un aroma fresco y proporciona una sensación de limpieza durante el afeitado.

Sin alcohol

Sin alcohol

El líquido limpiador, sin alcohol, es suave con la piel y está diseñado para ofrecer protección contra la irritación de la piel.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

67

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

14/07/2026

España

España

Comprador verificado

Funciona correctamente

Producto de buena calidad.Bien enbasado y bien empaquetado.

Esta reseña se realizó para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Date of Use 2026-06-28

Esta reseña se realizó para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Date of Use 2026-06-28

20/06/2025

España

España

Comprador verificado

Comodidad y limpieza.

Muy cómodo, limpia muy bien la afeitadora. Utilizo la limpieza en cada afeitado.

Esta reseña se realizó para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Esta reseña se realizó para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

25/05/2025

España

España

hola

lo mejor que hay en el mercado lo recomiendo a todos los hombre

Esta reseña se realizó para CC13/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Esta reseña se realizó para CC13/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

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Avisos legales

  1. Resultados de las pruebas realizadas por una agencia de pruebas externa, en condiciones de laboratorio, después de 1 minuto de uso, el cartucho puede prevenir eficazmente el desarrollo de Staphylococcus Aureus y Candida Albicans. La eficacia de la prevención de Staphylococcus Aureus es del 99,9 %