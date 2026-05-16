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  • Afeitado apurado, eficaz y preciso.
  • Afeitado apurado, eficaz y preciso.
  • Afeitado apurado, eficaz y preciso.
  • Afeitado apurado, eficaz y preciso.
  • Afeitado apurado, eficaz y preciso.
  • Afeitado apurado, eficaz y preciso.
  • Afeitado apurado, eficaz y preciso.
  • Afeitado apurado, eficaz y preciso.
  • Afeitado apurado, eficaz y preciso.
  • Afeitado apurado, eficaz y preciso.
  • Afeitado apurado, eficaz y preciso.
  • Afeitado apurado, eficaz y preciso.
  • Afeitado apurado, eficaz y preciso.
  • Afeitado apurado, eficaz y preciso.
  • Afeitado apurado, eficaz y preciso.
  • Afeitado apurado, eficaz y preciso.
  • Afeitado apurado, eficaz y preciso.
  • Afeitado apurado, eficaz y preciso.
  • Afeitado apurado, eficaz y preciso.
  • Afeitado apurado, eficaz y preciso.
  • Afeitado apurado, eficaz y preciso.
  • Afeitado apurado, eficaz y preciso.
  • Afeitado apurado, eficaz y preciso.
  • Afeitado apurado, eficaz y preciso.

i9000Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

X9000/30

4.4
| (756) Reseñas | 90% ha recomendado este producto
Afeitado apurado, eficaz y preciso.
Philips i9000 ofrece un apurado a nivel de la piel con su sistema Levanta y Corta de triple acción y cabezales de 360° compactos flexibles, incluso en las zonas difíciles. La tecnología SkinIQ basada en IA detecta y se adapta a tu piel para ofrecer la máxima comodidad y precisión.
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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

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Este producto

i9000 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

i9000
Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

349,99 €

  • SH91

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349,99 €

con tecnología SkinIQ

Afeitado apurado, eficaz y preciso.

  • Tecnología Levanta y Corta de triple acción

  • Cuchillas SteelPrecision dobles

  • Cabezal flexible de precisión de 360°

  • Sensor Power Adapt

  • 5 años de garantía***

Apurado al ras de la piel, resultados duraderos

Apurado al ras de la piel, resultados duraderos

Nuestro sistema de afeitado patentado Levanta y Corta de triple acción levanta el vello suavemente de raíz para cortarlo con precisión hasta 0,00 mm al ras de la piel, sin cortarlo para un apurado duradero.

Precisión, incluso en las zonas más difíciles de afeitar

Precisión, incluso en las zonas más difíciles de afeitar

Cabezales compactos, flexibles y más pequeños con patrones de estiramiento de la piel que se adaptan dinámicamente a cada curva del rostro. Para un contacto constante con la piel con un 20% más de precisión* para atrapar el vello difícil en el cuello y debajo de la nariz. Precisión total.

Eficaz en cada pasada, incluso con barba de 1, 3 o 7 días

Eficaz en cada pasada, incluso con barba de 1, 3 o 7 días

Nuestras cuchillas SteelPrecision dobles que giran 360° atrapan el vello que crece en diferentes direcciones. Con 7 millones de movimientos de corte por minuto, para un afeitado eficaz incluso con barba de 1, 3 o 7 días.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

756

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Calidad precio Inmejorable

Producto de calidad. No da tirones, apura bien y tiene una muy buena duración de la batería. Su aplicación es sencilla y fácil de utilizar, te va proporcionando información al momento de cómo tienes que afeitarte. Para mí si que merece la pena la inversión 😜

Esta reseña se realizó para i9000 X9002 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

Date of Use 2026-03-25

Esta reseña se realizó para i9000 X9002 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

Date of Use 2026-03-25

11/02/2026

España

España

Comprador verificado

La excelencia en máquinas de afeitar.

Es una maravilla por suavidad y apurado. En menos de 3 minutos termino el afeitado. También esta muy bien el limpiador del cabezal. Muy cómodo. Además es bastante silenciosa en comparación con otras máquinas.

Ventajas

Suavidad y comodidad

Contras

Alto de precio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

05/02/2026

España

España

Comprador verificado

Totalmente un acierto

la compra de esta afeitadora ha sido todo un acierto. Llevaba tiempo un modelo que realmente me dejaba la cara, como un bebé, tengo que decir que es así. la estación de limpieza igualmente es una pasada y deja la máquina perfecta. SI queréis un truco: usar after shave para dejar la barba blanda y entonces la cara se queda, cien por cien como con cuchilla.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para i9000 X9001/10 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para i9000 X9001/10 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. Frente al modelo anterior

  2. Frente al revestimiento sin esferas

  3. Al registrarte en Philips.com en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra

  4. Frente a agua en cartucho