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Este producto
i9000
Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
196,99 €
SH91
Sustitución de los cabezales de afeitado
59,99 €
Cartucho de dosis de limpieza rápida
13,99 €
Cartucho de dosis de limpieza rápida
22,99 €
Cartucho de dosis de limpieza rápida
39,99 €
196,99 €
Tecnología Levanta y Corta de triple acción
Cuchillas SteelPrecision dobles
Cabezal flexible de precisión de 360°
Sensor Power Adapt
5 años de garantía***
Nuestro sistema de afeitado patentado Levanta y Corta de triple acción levanta el vello suavemente de raíz para cortarlo con precisión hasta 0,00 mm al ras de la piel, sin cortarlo para un apurado duradero.
Cabezales compactos, flexibles y más pequeños con patrones de estiramiento de la piel que se adaptan dinámicamente a cada curva del rostro. Para un contacto constante con la piel con un 20% más de precisión* para atrapar el vello difícil en el cuello y debajo de la nariz. Precisión total.
Nuestras cuchillas SteelPrecision dobles que giran 360° atrapan el vello que crece en diferentes direcciones. Con 7 millones de movimientos de corte por minuto, para un afeitado eficaz incluso con barba de 1, 3 o 7 días.
4.4
de 4
755
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
Makito
16/05/2026
España
Comprador verificado
Calidad precio Inmejorable
Producto de calidad. No da tirones, apura bien y tiene una muy buena duración de la batería. Su aplicación es sencilla y fácil de utilizar, te va proporcionando información al momento de cómo tienes que afeitarte. Para mí si que merece la pena la inversión 😜
Esta reseña se realizó para i9000 X9002 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Date of Use 2026-03-25
Esta reseña se realizó para i9000 X9002 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Date of Use 2026-03-25
Jmsango
11/02/2026
España
Comprador verificado
La excelencia en máquinas de afeitar.
Es una maravilla por suavidad y apurado. En menos de 3 minutos termino el afeitado. También esta muy bien el limpiador del cabezal. Muy cómodo. Además es bastante silenciosa en comparación con otras máquinas.
Ventajas
Suavidad y comodidad
Contras
Alto de precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
AURELIN
05/02/2026
España
Comprador verificado
Totalmente un acierto
la compra de esta afeitadora ha sido todo un acierto. Llevaba tiempo un modelo que realmente me dejaba la cara, como un bebé, tengo que decir que es así. la estación de limpieza igualmente es una pasada y deja la máquina perfecta. SI queréis un truco: usar after shave para dejar la barba blanda y entonces la cara se queda, cien por cien como con cuchilla.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 X9001/10 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 X9001/10 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
Frente al modelo anterior
Frente al revestimiento sin esferas
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