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SBCHJ055/00
Innovación para atletas
Un equipo deportivo de verdad para tus oídos. Los atletas de todo el mundo han alabado Duro por su comodidad, su sonido y su estilo. Duro, con banda para cuello y un gran rendimiento, es popular porque se ajusta mejor, suena mejor y sus almohadillas son resistentes al sudor.
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.
El controlador de parlantes de 30 mm es compacto, ofrece un sonido nítido y potente, y tiene el tamaño ideal para disfrutar cómodamente de la música sin distorsiones.
El uso de cable de aluminio bañado en cobre (CCAW) en la bobina móvil del controlador de los auriculares mejora considerablemente la calidad del sonido.
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