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Descatalogado

Base con altavoz

SBD7000/10

3

| (2) Reseñas

Rock 'n roll

Disfruta de las películas y la música de tu iPhone con la base SBD7000. Simplemente gira la base para ver vídeos y los altavoces cambian simultáneamente a un sonido estéreo óptimo. La tecnología de protección de la señal de teléfonos móviles proporciona un sonido sin estática.

Ver todos los beneficios

Base para iPhone con altavoz giratorio

Rock 'n roll

El adaptador de CA te permite cargarlo en casa.

Alimenta los altavoces con un adaptador de CA para disfrutar de la música en casa

Amplificador digital clase ‘D’ para un sonido de calidad

El amplificador digital clase ‘D’ toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal. Ésta pasa a continuación por un filtro de desmodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluyendo una mejor calidad acústica. Además, el amplificador digital clase ‘D’ muestra una eficacia un 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Un gran rendimiento a través de un potente y compacto amplificador.

El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves

El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves

Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido consistente, especialmente cuando el volumen del altavoz esté en un nivel bajo. Escucharás unos graves impresionantes en todo momento.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 4

2

Reseñas

5
4
2
1

25/01/2010

France

France

Esta reseña se realizó para SBD7000 Station d'accueil

Esta reseña se realizó para SBD7000 Station d'accueil

25/01/2010

Nederland

Nederland

Esta reseña se realizó para SBD7000 Luidsprekerstation

Esta reseña se realizó para SBD7000 Luidsprekerstation

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