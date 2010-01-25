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Descatalogado
SBD7000/10
Rock 'n roll
Disfruta de las películas y la música de tu iPhone con la base SBD7000. Simplemente gira la base para ver vídeos y los altavoces cambian simultáneamente a un sonido estéreo óptimo. La tecnología de protección de la señal de teléfonos móviles proporciona un sonido sin estática.
Alimenta los altavoces con un adaptador de CA para disfrutar de la música en casa
El amplificador digital clase ‘D’ toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal. Ésta pasa a continuación por un filtro de desmodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluyendo una mejor calidad acústica. Además, el amplificador digital clase ‘D’ muestra una eficacia un 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Un gran rendimiento a través de un potente y compacto amplificador.
Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido consistente, especialmente cuando el volumen del altavoz esté en un nivel bajo. Escucharás unos graves impresionantes en todo momento.
3.0
de 4
2
Reseñas
test3433
25/01/2010
France
Esta reseña se realizó para SBD7000 Station d'accueil
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BrianFelegy2
25/01/2010
Nederland
Esta reseña se realizó para SBD7000 Luidsprekerstation
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