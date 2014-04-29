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Descatalogado
Inhibición del crecimiento del vello
El sistema Philips Lumea con luz pulsada para eliminar el vello hace maravillas para inhibir la reaparición del vello corporal. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.
Solo para uso en el cuerpo
15 minutos para medias piernas
Vida útil <gt/> 100 000 pulsos de luz
Diseño sin cables
El sistema Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, por lo que se inhibe su crecimiento desapareciendo de forma natural. Si repites el tratamiento de forma regular, mantendrás una piel suave todos los días.
Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan sólo dos tratamientos cada dos semanas, con unos resultados sin vello óptimos tras cuatro o cinco tratamientos bisemanales. Para mantener estos resultados, simplemente repite el tratamiento cada cuatro o seis semanas. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal.
Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz, llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de forma segura y con resultados eficaces. Philips ha trabajado junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación por luz pulsada. Durante más de 10 años hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores con más de 1500 voluntarios.
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Premios
3.9
de 4
302
Reseñas
82%
ha recomendado este producto
Suave
29/04/2014
España
Es sencillamente perfecto.
Cuando me lo regalaron tuvo un problema en la carga de la batería. El 902 y el Servicio Técnico Philips de mi ciudad me atendieron maravillosamente, dado el disgusto. Desde entonces (lo compramos hace años, cuando salió al mercado) sigue funcionando con la máxima eficacia. Además, elimina el vello de forma definitiva, salvo alguno que vuelve a salir y para eso está este estupendo aparato.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea SC2001/01 Sistema de eliminación de vello IPL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea SC2001/01 Sistema de eliminación de vello IPL
noepao
29/12/2013
España
lo recomiendo totalmente a quien sufra de vello encarnado!
La lumea fue una de las mejores inversiones de mi vida. Tenía desde la adolescencia el gran problema de los vellos encarnados en la zona de cavado, que se infectaban y me hacían sentir incómoda al momento de usar una mini bikini o en la intimidad. Cientos de tratamientos con dermatólogos nunca me lo solucionaron. Me terminaron recomendando depilación definitiva pero era muy caro el tratamiento completo ya que nada me aseguraba cuántas sesiones iba a necesitar (por mi color y tipo de pelo suponían que más de lo normal). Con la lumea que me compré exactamente hace 2 años este problema desapareció totalmente!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea SC2001/00 IPL hair removal system
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea SC2001/00 IPL hair removal system
jenlop
18/12/2013
España
Cumple su objetivo
Fácil de usar, cumple con la depilación prolongada que promete y va debilitando el vello.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea SC2001/01 Sistema de eliminación de vello IPL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea SC2001/01 Sistema de eliminación de vello IPL