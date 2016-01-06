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Descatalogado
Para piel sensible y seca
Para uso diario
Sustitúyelo cada 3 meses
Fácil de sustituir
El cepillo incluye cerdas ultra suaves para ofrecerte una experiencia de limpieza muy delicada y con menos irritación de la piel. Las cerdas son finas, más largas y flexibles y garantizan menos fricción sobre la piel para proporcionar un tacto suave y un efecto de limpieza más delicado. Las puntas de las cerdas se han pulido dos veces para ofrecer un flujo más suave sobre la piel. Una forma más suave para lucir una piel de aspecto limpio y saludable.
La limpieza con VisaPure elimina más restos de maquillaje y células muertas y sin brillo de la piel. Gracias al efecto de limpieza profunda, la piel absorbe mejor tus productos favoritos para el cuidado de la piel como cremas, sérums y esencias.
Todos los cepillos VisaPure cuentan con la exclusiva tecnología de cerdas 5 en 1. Cada cerda se pule dos veces y las puntas sedosas garantizan un deslizamiento suave. Las cerdas VisaPure son extralargas para lograr la máxima comodidad para la piel. Para asegurar la eficacia, las cerdas VisaPure son hasta 3 veces más pequeñas que los poros, y el denso cepillo llega a más poros en la misma sesión de tratamiento para proporcionar una sensación suave y exclusiva mientras limpia. El material de las cerdas ha sido seleccionado especialmente para ser resistente al agua.
4.6
de 4
94
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
Noebollo
06/01/2016
España
Comprador verificado
Excelente
Funciona de maravilla, lo he estado utilizando todos los días y deja ja buena sensación en. La piel
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5992/10 Cepillo de limpieza exfoliante
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5992/10 Cepillo de limpieza exfoliante
Triktrak55
30/01/2015
España
Me deja la piel preciosa y Suave
Deja la tez muy suave y me elimina con eficacia las espinillas y puntos negros. Lo único que estoy desesperada por conseguir el recambio pero en la web de philips nunca está disponible para añadirlo a cesta de comprar! Reponedlo ya que estoy desesperadita por comprarlo!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5996/00 Deep Pore Cleansing Brush
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5996/00 Deep Pore Cleansing Brush
tonia99
11/12/2013
España
recomendable
altamente recomendable, me ha encantado totalmente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5990/10 Cepillo de limpieza para piel normal
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5990/10 Cepillo de limpieza para piel normal
En comparación con el cepillo de limpieza profunda de los poros