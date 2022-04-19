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VisaPure Cepillo para una limpieza muy suave
Descatalogado
Asistencia
SC5993/00
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Instrucciones de uso
Todas (4)
¿Puedo utilizar mi limpiador VisaPure en la ducha?
Hay un indicador intermitente ámbar en mi VisaPure
¿Puedo compartir los cabezales del cepillo?
¿Cuándo debo sustituir el cepillo de mi Philips VisaPure?
Mi Philips VisaPure no carga
Mi Philips VisaPure no funciona
El cepillo de mi limpiador facial VisaPure está dañado