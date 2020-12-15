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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
  • Fácil de combinar con la lactancia materna

Descatalogado

Philips AventSet de regalo

SCD287/24

4.6
| (210) Reseñas | 94% ha recomendado este producto

Disponible en

Dragon
Dragon
Unicorn
Unicorn
Fácil de combinar con la lactancia materna
Es el regalo perfecto para las mamás y sus bebés. Un conjunto útil que incluye un biberón Natural, dos chupetes y una pinza para chupete.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Conjunto de biberón, chupete y pinza para chupete

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • Natural

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

El flexible diseño en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

210

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

15/12/2020

España

España

Producto con funciones fantásticas

Tetina de gran calidad que permite un magnífico enganche de los pequeños.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD287/25 Set de regalo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD287/25 Set de regalo

15/12/2020

España

España

Tetina con gran adaptación funcional para el bebé

La tetina tiene una forma idónea para que el bebé se adapte a ella ya que es flexible y muy similar al pecho.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberones SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberones SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural

10/12/2020

España

España

No necesito más

Con estos biberones he alimentado al bebote desde que dejé de darle el pecho hasta casi cuando empezó a comer sólido, así que perf

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberones SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberones SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011

  2. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto y malestar.