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Philips Avent VigilabebésVigilabebés con audio DECT

SCD502/26

4
| (183) Reseñas | 81% ha recomendado este producto
Escuche a su bebé
Nuestro vigilabebés DECT ofrece una tranquilidad total y proporciona las características esenciales de todo vigilabebés: la conexión más segura con sonido nítido y una reconfortante luz nocturna de compañía para usted y para su bebé.
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Marca recomendada por madres de todo el mundo1

La conexión más fiable con su bebé

Escuche a su bebé

  • Conexión 100 % privada

  • Luz nocturna

La tecnología DECT garantiza cero interferencias y una privacidad del 100 %

La tecnología DECT garantiza cero interferencias y una privacidad del 100 %

La tecnología DECT garantiza cero interferencias de cualquier otro producto transmisor, como otros vigilabebés, teléfonos inalámbricos y teléfonos móviles. La codificación de datos proporciona una conexión segura y privada para garantizar que nadie más oiga a su bebé.

Sonido nítido perfecto gracias a tecnología DECT

Sonido nítido perfecto gracias a tecnología DECT

Oiga si el bebé se ríe, grita o tiene hipo con total claridad. La tecnología DECT (del inglés telecomunicaciones inalámbricas digitales ampliadas) proporciona un sonido nítido de alta calidad para escuchar a su bebé en cualquier momento.

Modo ecológico inteligente de bajo consumo

Modo ecológico inteligente de bajo consumo

El exclusivo modo ecológico inteligente minimiza automáticamente la potencia de transmisión y aumenta la duración de la batería. Cuanto más cerca esté de su bebé, menos energía se necesitará para conseguir una conexión perfecta (no disponible en EE. UU. ni en Canadá).

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 4

183

Reseñas

81%

ha recomendado este producto

01/12/2021

Portugal

Portugal

Adoro!

Tenho este produto desde 2019, e até hoje nunca me falhou. Óptima capacidade de detecção de ruído, e zero interferências. Quando o meu filho está sossegado, não ouço rigorosamente nada do intercomunicador. Recomendo.

Ventajas

Óptima detecção de ruído, e zero interferências.

Contras

Nenhuma

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD503/00 Intercomunicador DECT para bebés

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD503/00 Intercomunicador DECT para bebés

18/07/2025

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Sehr gutes Babyphone

Ich bin sehr zufrieden mit diesem Babyphone. Erstklassige Sprachqualität und ein beruhigendes Gefühl.

Ventajas

Gute Sprachqualität

Contras

Keine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential SCD502/26 DECT-Audio-Babyphone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential SCD502/26 DECT-Audio-Babyphone

14/09/2023

France

France

Comprador verificado

magique de simplicité

mise en route rapide, il vaut mieux avoir de prises de courant, fonctionnement très simple, portée suffisante, un bon produit utilisé non pas pour bébé mais surveiller ce qui se passe de l'autre côté de la maison (bruits suspects par exemple).

Ventajas

tous

Contras

aucun

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD503/26 Écoute-bébé DECT

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD503/26 Écoute-bébé DECT

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023. 

  1. El alcance de funcionamiento del vigilabebés varía en función del entorno y de los factores que provocan interferencias.

  2. Este monitor no tiene función de carga.