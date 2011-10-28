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Descatalogado
Alerta de temperatura
La tecnología DECT garantiza cero interferencias de cualquier otro producto transmisor, como otros vigilabebés, teléfonos inalámbricos y teléfonos móviles. La codificación de datos proporciona una conexión segura y privada para garantizar que nadie más oiga a su bebé
Oiga si el bebé se ríe, grita o tiene hipo con total claridad. La tecnología DECT proporciona sonido nítido de alta calidad para escuchar al bebé en cualquier momento
Con un alcance de 330 m, un clip para el cinturón y un cordón para el cuello, tendrá total libertad de movimiento dentro de casa y alrededor de ella
3.8
de 4
17
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
eb1arf
28/10/2011
España
Excelente producto
Excelente producto, muy buen acabado y perfecto funcionamiento. El sonido y sensibilidad es perfecto y sus ajustes así como sus complementos como las nanas que suenan deliciosamente, es un producto bandera.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD520/00 DECT baby monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD520/00 DECT baby monitor
Malu
26/07/2012
United Kingdom
It really does what is expected.
It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD520/00 DECT Baby Monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD520/00 DECT Baby Monitor
rute37
26/07/2012
United Kingdom
It really does what is expected.
It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD520/00 DECT Baby Monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD520/00 DECT Baby Monitor
Este producto se encuentra disponible en EE.UU. y Canadá con la temperatura expresada únicamente en Fahrenheit.