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  • Temperatura adecuada, total comodidad
  • Temperatura adecuada, total comodidad
  • Temperatura adecuada, total comodidad
  • Temperatura adecuada, total comodidad
  • Temperatura adecuada, total comodidad
  • Temperatura adecuada, total comodidad

Descatalogado

Philips AventVigilabebés DECT

SCD520/00

3.8
| (17) Reseñas | 80% ha recomendado este producto
Temperatura adecuada, total comodidad
Disfrute de una tranquilidad absoluta gracias a la nueva gama de vigilabebés DECT de Philips Avent, con los que podrá relajarse y saber con certeza si su bebé está contento cuando usted está fuera de la habitación.
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Garantizado CERO interferencias gracias a la tecnología DECT

Temperatura adecuada, total comodidad

  • Alerta de temperatura

La tecnología DECT garantiza cero interferencias

La tecnología DECT garantiza cero interferencias

La tecnología DECT garantiza cero interferencias de cualquier otro producto transmisor, como otros vigilabebés, teléfonos inalámbricos y teléfonos móviles. La codificación de datos proporciona una conexión segura y privada para garantizar que nadie más oiga a su bebé

Tranquilidad con Crystal Clear Sound

Tranquilidad con Crystal Clear Sound

Oiga si el bebé se ríe, grita o tiene hipo con total claridad. La tecnología DECT proporciona sonido nítido de alta calidad para escuchar al bebé en cualquier momento

Alcance extra amplio para total movilidad

Alcance extra amplio para total movilidad

Con un alcance de 330 m, un clip para el cinturón y un cordón para el cuello, tendrá total libertad de movimiento dentro de casa y alrededor de ella

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

17

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

1

28/10/2011

España

España

Excelente producto

Excelente producto, muy buen acabado y perfecto funcionamiento. El sonido y sensibilidad es perfecto y sus ajustes así como sus complementos como las nanas que suenan deliciosamente, es un producto bandera.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD520/00 DECT baby monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD520/00 DECT baby monitor

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

It really does what is expected.

It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD520/00 DECT Baby Monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD520/00 DECT Baby Monitor

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

It really does what is expected.

It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD520/00 DECT Baby Monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD520/00 DECT Baby Monitor

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Avisos legales

  1. Este producto se encuentra disponible en EE.UU. y Canadá con la temperatura expresada únicamente en Fahrenheit.