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  • Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
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Philips Avent Natural Response Nighttime SetKit de regalo para bebé

SCD838/17

4.8
| (204) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
El kit de regalo ideal con un toque de color para alimentar y calmar a tu bebé. Con la tetina Natural Response, los bebés pueden succionar a su propio ritmo, como con el pecho, lo que facilita la combinación de la lactancia materna con el biberón.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Una tetina que funciona como un pecho

Mantiene el ritmo de succión individual del bebé

  • 1 biberón

  • 260 ml

  • Chupete ultra soft

La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación entre lactancia y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

Enganche natural con tetina en forma de pecho

Enganche natural con tetina en forma de pecho

La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.

Encontrar la tetina correcta es importante

Encontrar la tetina correcta es importante

Todos aprendemos a nuestro propio ritmo: la succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que algunos bebés podrían beneficiarse inicialmente de nuestra tetina de "Primer flujo" (tetina 0) antes de pasar a las tetinas Natural Response. Cambie a la tetina "Primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml con las tetinas Natural Response. Pruebe con una tetina Natural Response con una velocidad de flujo más alta si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional sanitario.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.8

de 4

204

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

12/04/2026

España

España

Seguro, cómodo y diseño en 1

El Philips Avent Natural Response Nighttime Set SCD838/17 es un kit de regalo muy práctico para bebés, pensado especialmente para facilitar las tomas, incluso durante la noche. Sus biberones con tecnología Natural Response ayudan a que el bebé succione de forma más natural, reduciendo la confusión con el pecho materno. Además, los materiales son seguros, libres de BPA y fáciles de limpiar y esterilizar. Es un set completo y de buena calidad, ideal como regalo o como pack inicial para recién nacidos. Como punto a tener en cuenta, algunos bebés pueden necesitar un breve periodo de adaptación a la tetina. En general, es una opción cómoda, segura y muy funcional para el día a día con el bebé.

Ventajas

Calidad

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Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Kit de regalo para bebé

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Kit de regalo para bebé

10/04/2026

España

España

Biberón apto para LME y chupete para piel sensible

He probado este kit por invitación de Philips y mi experiencia ha sido muy positiva. La tetina Natural Response es fantástica: el flujo imita el ritmo del pecho y mi bebé de 5 meses pasa de uno a otro sin problemas (hacemos LME). Además, es genial que sea compatible con otros biberones Philips, lo que facilita mucho el intercambio de tetinas por ejemplo. También es fácil para lavar y el arito luminoso puede quitarse si al bebé le resulta una distracción. El biberón tiene muy buen agarre, aunque lleno le pesa un poco todavía. El chupete ha sido un éxito total; es el único que acepta y, como tiene piel atópica, le va de maravilla porque no acumula baba y su piel no se enrojece. Es fácil de encontrar de noche gracias a que brilla y además permite enganchar un sujetachupetes cómodamente. Como pequeño detalle, al lavarlo entra algo de agua y queda vaho dentro pero seca rápidamente. En conjunto es un producto excelente y muy recomendable.

Ventajas

Piel sensible, fácil lavado, fácil de ver el chupete de noche

Contras

Se distrae con lo luminoso del Bibi de noche

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Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Kit de regalo para bebé

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01/04/2026

España

España

Producto top

Estos biberones son excepcionales y no hablar del chupe que solo le gusta los de philips sin duda alguna, le damos otros y los suelta es una batalla perdida. Nos gusta mucho a mi mujer y a mi que brille en la oscuridad son dos pasos hacia delante

Ventajas

Todo son ventajas pero lo que mas su tetina y la luz

Contras

De momento nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Kit de regalo para bebé

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011