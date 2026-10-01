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Philips Avent Video Baby MonitorPremium

SCD863/26

4.7

| (20) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Quédate cerca de tu bebé

Desde las siestas durante el día hasta las comprobaciones de madrugada, el vigilabebés con vídeo Philips Avent le permite estar siempre cerca gracias a su pantalla de 4,5", una batería que dura toda la noche, audio bidireccional y visión nocturna. No hace falta conexión a Internet. Dispondrá de una conexión sencilla y segura.

Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Sencillo. Seguro. Siempre conectado​

Quédate cerca de tu bebé

  • Pantalla de alta resolución de 4,5"

  • Cámara HD

  • Homologación de ciberseguridad DEKRA

  • Conexión sin Internet

Gran pantalla de 4,5", colores vivos e imagen nítida

Gran pantalla de 4,5", colores vivos e imagen nítida

Aproveche al máximo la siesta de su bebé sabiendo que puede echar un vistazo en cualquier momento con todo lujo de detalles. La pantalla nítida de 4,5" también le ayuda a sentirse cerca y a mantener la conexión.

Cámara HD con visión nocturna y zoom de 4x

Cámara HD con visión nocturna y zoom de 4x

Cuando hay poca luz, nuestra cámara HD activa automáticamente la visión nocturna para que siempre pueda ver a su pequeño con nitidez. ¿Quieres ver esa sonrisa que pone mientras duerme? Usa el zoom de 4x.

Homologación DEKRA: el estándar de ciberseguridad más alto

Homologación DEKRA: el estándar de ciberseguridad más alto

Nuestro vigilabebés cuenta con la homologación DEKRA, lo que significa que cumple los estándares de seguridad más exigentes del mundo para que los momentos que pase con su pequeño sean totalmente seguros y privados.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

20

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

01/10/2026

Nederland

Nederland

Babyfoon

De babyfoon is gemakkelijk in gebruik, je hoeft niks te installeren waardoor hij gelijk te gebruiken is. Hierdoor ook makkelijk mee te nemen als je baby ergens gaat logeren. De batterijduur van het monitor scherm werkt goed, bij een hele nacht en ochtend hoeft het scherm niet aan de oplader. Het bereik werkt ook goed, bij ons thuis met 2 verdiepingen lager nog even goed bereik! De kwaliteit van het geluid is goed verstaanbaar. De zoom functie is een extra optie die erg handig is om net wat beter naar je baby te kijken bij onrust. Wat erg handig is dat de babyfoon de temperatuur aangeeft van de kamer, wanneer het te warm is voor je baby geeft hij een waarschuwing. Het kleurenscherm is duidelijk, de nachtmodus werkt echt perfect.

Ventajas

Makkelijk in gebruik, lange batterij duur , goede kwaliteit van beeld en geluid

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Video Baby Monitor SCD871 Eersteklas

Date of Use 2026-09-16

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Video Baby Monitor SCD871 Eersteklas

Date of Use 2026-09-16

01/10/2026

Deutschland

Deutschland

Gute Bildqualität und einfache Bedienung

Wir sind mit dem Philips Avent SCD871 Premium insgesamt sehr zufrieden. Besonders gut gefällt uns die Bildqualität – auch bei Dunkelheit ist das Bild erstaunlich klar und man kann jederzeit gut erkennen, ob unser Baby wirklich schläft oder sich nur etwas bewegt. Auch der Ton funktioniert zuverlässig und die Gegensprechfunktion ist im Alltag sehr praktisch. Ein großer Pluspunkt für uns ist außerdem, dass das Babyphone ohne WLAN und App funktioniert. Kamera und Elterneinheit verbinden sich direkt miteinander, sodass wir uns keine Gedanken über eine Internetverbindung machen müssen. Die Bedienung ist unkompliziert und auch der Eco-Modus ist sehr praktisch. Die Akkulaufzeit der Elterneinheit ist für unseren Alltag gut, wobei die Kamera selbst dauerhaft an den Strom angeschlossen werden muss. Das schränkt die Flexibilität beim Aufstellen etwas ein. Auch die Reichweite hängt natürlich stark von den baulichen Gegebenheiten ab – innerhalb unseres Zuhauses funktioniert sie bei uns aber zuverlässig. Insgesamt ist das Philips Avent SCD871 für uns ein hochwertiges und zuverlässiges Babyphone, das vor allem durch die gute Kamera, die Nachtsicht und die einfache Bedienung überzeugt. Es ist sicherlich nicht das günstigste Modell, dafür bekommt man ein durchdachtes Babyphone ohne WLAN-Zwang und mit vielen praktischen Funktionen.

Ventajas

Einfache und intuitive Bedienung, gute HD-Bildqualität, Direkte und zuverlässige Verbindung zwischen Kamera und Elterneinheit, vorhandener Zoom für Detailansicht

Contras

Kamera benötigt Stromversorgung (schränkt etwas ein), vergleichsweise relativ hoher Anschaffungspreis

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Video Baby Monitor SCD871 Premium

Date of Use 2026-09-27

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Video Baby Monitor SCD871 Premium

Date of Use 2026-09-27

29/09/2026

Deutschland

Deutschland

Zuverlässiges Babyphone mit starkem Akku

Das Babyphone überzeugt durch eine sehr stabile Verbindung (in unserem Fall über zwei Stockwerke ohne Komplikationen), ein scharfes Nachtsichtbild und einen extrem langlebigen Akku an der Elternstation. Der Warnton bei niedrigem Akku kommt früh genug, sodass die Station nicht einfach ausgeht. Das war uns sehr wichtig. Die Tonübertragung ist klar und die Empfindlichkeit lässt sich gut anpassen. Das Weitwinkelbild zeigt den ganzen Raum zuverlässig und mit dem 4fach Zoom erkennt man auch toll die Details, wenn gewünscht. Die einstellbare Temperaturwarnung bei zu warmen oder kalten Räumen gibt zusätzliche Sicherheit. Einzige Einschränkung: Leider gibt es bei dem Modell keine App-Anbindung – Überwachung und Einstellungen sind nur über die Elternstation möglich. Wer darauf Wert legt, sollte zum teureren Modell greifen. Fazit: technisch solide, funkstabil und absolut sicher in der Funktion. Das gibt ein beruhigendes Gefühl! Klare Kaufempfehlung für jeden, der auf eine App-Anbindung verzichten kann.

Ventajas

Akku der Elternstation hält sehr lange. Frühzeitiger Warnton bei niedrigem Akku, Station geht nicht sofort aus.Gute Tonübertragung, Empfindlichkeit einstellbar. Breites Bild zur Überwachung des ganzen Raums. Vierfach-Zoom für Detailansichten. Sehr g

Contras

Keine App-Anbindung

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Video Baby Monitor SCD871 Premium

Date of Use 2026-09-15

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Video Baby Monitor SCD871 Premium

Date of Use 2026-09-15

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023. 