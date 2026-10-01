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Política de devolución de 30 días
Quédate cerca de tu bebé
Desde las siestas durante el día hasta las comprobaciones de madrugada, el vigilabebés con vídeo Philips Avent le permite estar siempre cerca gracias a su pantalla de 4,5", una batería que dura toda la noche, audio bidireccional y visión nocturna. No hace falta conexión a Internet. Dispondrá de una conexión sencilla y segura.
Pantalla de alta resolución de 4,5"
Cámara HD
Homologación de ciberseguridad DEKRA
Conexión sin Internet
Aproveche al máximo la siesta de su bebé sabiendo que puede echar un vistazo en cualquier momento con todo lujo de detalles. La pantalla nítida de 4,5" también le ayuda a sentirse cerca y a mantener la conexión.
Cuando hay poca luz, nuestra cámara HD activa automáticamente la visión nocturna para que siempre pueda ver a su pequeño con nitidez. ¿Quieres ver esa sonrisa que pone mientras duerme? Usa el zoom de 4x.
Nuestro vigilabebés cuenta con la homologación DEKRA, lo que significa que cumple los estándares de seguridad más exigentes del mundo para que los momentos que pase con su pequeño sean totalmente seguros y privados.
4.7
de 4
20
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
01/10/2026
Nederland
Parte de la promoción
Babyfoon
De babyfoon is gemakkelijk in gebruik, je hoeft niks te installeren waardoor hij gelijk te gebruiken is. Hierdoor ook makkelijk mee te nemen als je baby ergens gaat logeren. De batterijduur van het monitor scherm werkt goed, bij een hele nacht en ochtend hoeft het scherm niet aan de oplader. Het bereik werkt ook goed, bij ons thuis met 2 verdiepingen lager nog even goed bereik! De kwaliteit van het geluid is goed verstaanbaar. De zoom functie is een extra optie die erg handig is om net wat beter naar je baby te kijken bij onrust. Wat erg handig is dat de babyfoon de temperatuur aangeeft van de kamer, wanneer het te warm is voor je baby geeft hij een waarschuwing. Het kleurenscherm is duidelijk, de nachtmodus werkt echt perfect.
Ventajas
Makkelijk in gebruik, lange batterij duur , goede kwaliteit van beeld en geluid
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Video Baby Monitor SCD871 Eersteklas
Date of Use 2026-09-16
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Video Baby Monitor SCD871 Eersteklas
Date of Use 2026-09-16
hhome
01/10/2026
Deutschland
Parte de la promoción
Gute Bildqualität und einfache Bedienung
Wir sind mit dem Philips Avent SCD871 Premium insgesamt sehr zufrieden. Besonders gut gefällt uns die Bildqualität – auch bei Dunkelheit ist das Bild erstaunlich klar und man kann jederzeit gut erkennen, ob unser Baby wirklich schläft oder sich nur etwas bewegt. Auch der Ton funktioniert zuverlässig und die Gegensprechfunktion ist im Alltag sehr praktisch. Ein großer Pluspunkt für uns ist außerdem, dass das Babyphone ohne WLAN und App funktioniert. Kamera und Elterneinheit verbinden sich direkt miteinander, sodass wir uns keine Gedanken über eine Internetverbindung machen müssen. Die Bedienung ist unkompliziert und auch der Eco-Modus ist sehr praktisch. Die Akkulaufzeit der Elterneinheit ist für unseren Alltag gut, wobei die Kamera selbst dauerhaft an den Strom angeschlossen werden muss. Das schränkt die Flexibilität beim Aufstellen etwas ein. Auch die Reichweite hängt natürlich stark von den baulichen Gegebenheiten ab – innerhalb unseres Zuhauses funktioniert sie bei uns aber zuverlässig. Insgesamt ist das Philips Avent SCD871 für uns ein hochwertiges und zuverlässiges Babyphone, das vor allem durch die gute Kamera, die Nachtsicht und die einfache Bedienung überzeugt. Es ist sicherlich nicht das günstigste Modell, dafür bekommt man ein durchdachtes Babyphone ohne WLAN-Zwang und mit vielen praktischen Funktionen.
Ventajas
Einfache und intuitive Bedienung, gute HD-Bildqualität, Direkte und zuverlässige Verbindung zwischen Kamera und Elterneinheit, vorhandener Zoom für Detailansicht
Contras
Kamera benötigt Stromversorgung (schränkt etwas ein), vergleichsweise relativ hoher Anschaffungspreis
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-27
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-27
Stef4n
29/09/2026
Deutschland
Parte de la promoción
Zuverlässiges Babyphone mit starkem Akku
Das Babyphone überzeugt durch eine sehr stabile Verbindung (in unserem Fall über zwei Stockwerke ohne Komplikationen), ein scharfes Nachtsichtbild und einen extrem langlebigen Akku an der Elternstation. Der Warnton bei niedrigem Akku kommt früh genug, sodass die Station nicht einfach ausgeht. Das war uns sehr wichtig. Die Tonübertragung ist klar und die Empfindlichkeit lässt sich gut anpassen. Das Weitwinkelbild zeigt den ganzen Raum zuverlässig und mit dem 4fach Zoom erkennt man auch toll die Details, wenn gewünscht. Die einstellbare Temperaturwarnung bei zu warmen oder kalten Räumen gibt zusätzliche Sicherheit. Einzige Einschränkung: Leider gibt es bei dem Modell keine App-Anbindung – Überwachung und Einstellungen sind nur über die Elternstation möglich. Wer darauf Wert legt, sollte zum teureren Modell greifen. Fazit: technisch solide, funkstabil und absolut sicher in der Funktion. Das gibt ein beruhigendes Gefühl! Klare Kaufempfehlung für jeden, der auf eine App-Anbindung verzichten kann.
Ventajas
Akku der Elternstation hält sehr lange. Frühzeitiger Warnton bei niedrigem Akku, Station geht nicht sofort aus.Gute Tonübertragung, Empfindlichkeit einstellbar. Breites Bild zur Überwachung des ganzen Raums. Vierfach-Zoom für Detailansichten. Sehr g
Contras
Keine App-Anbindung
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-15
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023.