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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Descatalogado

Philips AventBiberón Natural de cristal

SCF053/17

3.4
| (60) Reseñas
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestro biberón Natural con tetina ultrasuave se asemeja más al pecho. La amplia tetina con la forma del pecho, el diseño en espiral flexible y los cómodos pétalos permite un enganche natural y hace que resulte más fácil combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
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Marca recomendada por madres de todo el mundo1

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Calientabiberones rápido reacondicionado

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SCF355/00R1

Enganche natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 1 biberón

  • 240 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

El flexible diseño en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.4

de 4

60

Reseñas

31/01/2020

España

España

Tengo 4 biberones avent natural de cristal

Compramos este biberón cuando nuestro primer hijo tenía más de un año. Habíamos usado algunos de otras marcas u otros materiales, pero al usarlo tanto en el microondas nos empezamos a obsesionar con el tema de los materiales y su efecto al calentarse. Decidimos que lo más sano era el cristal y esa fue la principal razón de comprar este producto. Desde el principio nos fue genial. Nuestro hijo lo usó desde el primer momento sin ningún reparo. Al de un tiempo hemos tenido mellizos y hemos usado lactancia materna y biberón desde el principio. Por supuesto, compramos este biberón otra vez para tener dos en casa y otros dos más para la guardería. Los mellizos se han acoplado muy bien desde el primer momento. No hemos tenido ningún problema con la forma de la tetina, todo lo contrario. Los biberones cierran muy bien. Lo digo porque hemos probado algunos de cristal de otras marcas y tenían fugas. Con otros materiales el biberón queda "feo" con el tiempo, como si no se hubiera lavado bien; sin embargo, el Avent natural de cristal está como nuevo después de un par de años y uso diario. Con respecto a la tetina, ocurre lo mismo: a pesar del tiempo y del uso, está como nueva. ¡Y solemos lavarlo en el lavavajillas! Además el cristal es bastante resistente. Como os supondréis, los biberones se nos han caido tropecientasmil veces y nunca se nos ha roto ninguno. A menudo mi pareja y yo solemos comentar que qué gran compra fue este biberón. ¡Y os juro que no me han pagado por hacer esta reseña! Ja, ja, ja. Firmado: madre de 3 nin@s experta en biberones

Ventajas

Todo: materiales, calidad, higienico,...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF053/17 Biberón Natural de cristal

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF053/17 Biberón Natural de cristal

07/08/2020

France

France

Biberon très satisfait

J’adore ces biberons, ils sont très pratique ne donne pas de colique. On la forme du mamelons, moi qui est allaité ma fille n’as pas eu de problème à s’adapter a la tétine. Je le recommande.

Ventajas

Tétine spéciale

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF053/17 Biberon en verre Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF053/17 Biberon en verre Natural

19/06/2020

Nederland

Nederland

Fijne fles

Hele fijne fles makkelijk schoon te maken Aanrader Bezorging was gelijk volgende dag binnen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF053/17 Glazen Natural-babyfles

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF053/17 Glazen Natural-babyfles

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011

  2. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto y malestar.