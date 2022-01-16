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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Descatalogado

Philips AventBiberón Natural

SCF070/24

4.7
| (298) Reseñas | 96% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestro biberón Natural con tetina ultrasuave se asemeja más al pecho. La amplia tetina con la forma del pecho, el diseño en espiral flexible y los cómodos pétalos permite un enganche natural y hace que resulte más fácil combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Enganche natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 1 biberón

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

El flexible diseño en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.7

de 4

298

Reseñas

96%

ha recomendado este producto

16/01/2022

España

España

EXPERIENCIA FANTÁSTICA

Después de probar varias marcas, mi bebé eligió este biberón. Solo se alimenta con leche materna, me agobiaba la incorporación al trabajo y que no se adaptará. Después de un mes utilizándolo, no ha interferido con la leche materna. Lo recomiendo al 100% a las madres que han decidido la lactancia materna para su bebé.

Ventajas

La forma de la tetina hace que se adapten rápido.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF034/17 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF034/17 Biberón Natural

07/01/2022

España

España

Buen biberón

No había probado nunca un biberon, de ninguna marca, así que me apunté a la prueba de Phillips a ver que tal, y mi bebe parece que lo acepta después de 4 meses de lactancia materna exclusiva. Tranquilos que Phillips no me dice qué es lo que tengo que escribir, esta es mi opinión sincera. No se si será la tetina o qué, pero al menos se que sin estar yo presente podrá alimentarse. El biberón tiene mucha capacidad pero es cómodo de coger. Me gusta que no sea transparente del todo, sino que es de color azul, pero aún así se ve. La verdad es que lo que me falta es que la tetina no gotee cuando le doy la vuelta al biberón, para que el bebé tenga que succionar y no solo esperar a que caiga. Pero el resto no hay nada que mejoraría. A lo mejor que hubiesen varios colores de botellas, ¡pero eso ya es pedir por pedir!

Ventajas

El diseño de la botella

Contras

Tetina que gotea sin esfuerzo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF035/17 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF035/17 Biberón Natural

04/01/2022

España

España

Volvería a comprarlo

De las marcas de biberones el que más se ha adaptado a mi bebé ha sido Philips, me gusta mucho la estética del biberón y sobre todo la tesina. Además se adapta a la Leche materna.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF035/17 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF035/17 Biberón Natural

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011

  2. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto y malestar.