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Philips Avent Pacifierultra start

SCF075/11

4.7
| (434) Reseñas | 98% ha recomendado este producto
Relaja a los recién nacidos desde el primer día
Tranquilidad desde el principio. Los chupetes Philips Avent ultra start se adaptan a la boca de los recién nacidos y se pueden utilizar de forma segura hasta los 6 meses. La comodidad y el alivio están siempre a mano, cuide quien cuide del bebé. Ahora con un 80 % de materiales de origen vegetal.*
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Pequeño y ligero para un ajuste perfecto

Relaja a los recién nacidos desde el primer día

  • Diseñado para recién nacidos

  • Sin BPA

  • Paquete de 2, 80% de origen vegetal*

  • De 0 a 2 meses

El ajuste perfecto para bocas pequeñas

El ajuste perfecto para bocas pequeñas

Nuestro chupete para recién nacidos está especialmente diseñado para adaptarse a sus bocas y rostros pequeños. Su diseño ligero lo convierte en el chupete ideal y es adecuado hasta los 6 meses. La forma y el tamaño de la tetina ayudan al bebé en la transición a las gamas ultra air y ultra soft de Philips Avent para que sus necesidades de succión naturales siempre estén cubiertas.

Óptima para un desarrollo de la boca saludable

Óptima para un desarrollo de la boca saludable

Nuestras tetinas simétricas y anatómicas están diseñadas para un desarrollo oral natural.

Adoradas por los bebés, con un 98% de aceptación**

Adoradas por los bebés, con un 98% de aceptación**

Nuestras tetinas, desarrolladas en silicona texturizada suave. Cuando preguntamos a las madres qué tal respondían sus pequeños a ellas, una media del 98% afirmó que sus bebés aceptaban los chupetes Philips Avent ultra.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

434

Reseñas

98%

ha recomendado este producto

22/10/2025

España

España

El producto me ha encantado

Lo recomiendo por su diseño simétrico y su tetina de silicona suave, que se adapta bien a la boca del bebé. Es fácil de limpiar y esterilizar, lo que garantiza una buena higiene. Este chupete ayuda a calmar a los bebés y su diseño ergonómico evita molestias en la piel sensible.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime

22/10/2025

España

España

Magníficos chupetes para el inicio

Los chupetes "ultra smart nighttime de 0-2m" vienen en una caja con precinto de seguridad. Dando ese plus de tranquilidad de saber que nadie los ha tocado antes de su compra. Respecto al propio embalaje, sirve como trasportín para llevar los chupetes pero también es un esterilizador para microondas. El propio recipiente indica la cantidad de 0.25 ml/0.9 Oz (también marcado con una rayita por si no tienes medidor), 3 minutos a 750-1000 W de potencia y tienes que dejarlo reposar 5 minutos. Esto es una maravilla, ya que si no estas en casa puedes esterilizarlo sin miedo. Al tener la fluorescencia, ayuda mucho a la búsqueda nocturna en la cuna. Una pega que no me ha gustado, pero tampoco es imprescindible, es que no tiene el asa típica de algunos chupetes para su mejor agarre y poder engancharlo a la ropa. Tanto la tetina ergonómica y pequeñita, se ajusta perfectamente a un recién nacido.

Ventajas

Su adaptación a la boca del bebe

Contras

No tener asa para un mejor agarre

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime

21/10/2025

España

España

Buen producto

Lo recomiendo ya que para la noche se ve perfecto si lo pierde

Ventajas

El agarre y el brillo en la oscuridad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Piezas de plástico duro, excepto la tetina de silicona (método de equilibrio de masas).

  2. La prueba de consumidores en EE. UU. en 2023 muestra una aceptación del 98% de la tetina Philips Avent texturizada utilizada en nuestros chupetes Ultra (n=201).

  3. En comparación con los métodos tradicionales de esterilización de chupetes (ebullición).

  4. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso.