Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Mayor cuidado para pieles sensibles
Cuidado de primera calidad para pieles sensibles con escudo flexible. 9 de cada 10 madres lo confirman: "A mi bebé no se le irrita la piel desde que empecé a usar el chupete ultra soft"**. El alivio calmante siempre está a mano, cuide quien cuide del bebé. Ahora con 80% origen vegetal*.
Para pieles sensibles
Sin BPA (bisfenol A)
Paquete de 1, 80 % de origen vegetal*
0-6 meses
La piel de su bebé necesita un cuidado especial: la tecnología del escudo Soft sigue los contornos naturales de la cara del bebé para producir menos marcas e irritación**. Además, el escudo redondeado minimiza la presión sobre las mejillas.
Nuestras tetinas anatómicas están diseñadas con silicona suave para favorecer los movimientos naturales de los músculos de la boca y ayudar a reducir el riesgo de maloclusión. La tetina de cuello estrecho está diseñada para reducir la presión entre la lengua y el paladar. Los chupetes Philips Avent ultra están acreditados de forma independiente por la Oral Health Foundation. Al estar fabricadas con silicona 100 % de uso alimentario, son más resistentes y duraderas que las tetinas de caucho (látex) y no contienen BPA, BPS, ftalatos, PVC ni hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Nuestras tetinas, desarrolladas en silicona texturizada suave. Cuando preguntamos a las madres qué tal respondían sus pequeños a ellas, una media del 98% afirmó que sus bebés aceptaban los chupetes Philips Avent ultra.
4.7
de 4
733
Reseñas
99%
ha recomendado este producto
Trunks
20/10/2025
España
Parte de la promoción
Relajación
Era reticente a empezar a utilizar chupete a una edad tan temprana pero es cierto que le ayuda a relajarse y ergonomicamente es muy bueno para que no interfiera en la formación del paladar. Recomendable
Ventajas
Materiales de fabricación
Contras
Que se acostumbre y no lo suelte
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2025-09-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2025-09-20
Jokerauditore
15/10/2025
España
Parte de la promoción
Chupete fantástico
Chupete super adaptable mi niña no cogía ningún tipo de chupe y fue de los únicos que cogió a la primera
Ventajas
La ergonomía del chupete
Contras
La tetilla cuando se limpia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Date of Use 2024-09-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Date of Use 2024-09-15
Javirc
11/10/2025
España
Parte de la promoción
Lo que dice lo cumple
Este chupete ha sido uno de los que mejor nos ha funcionado. Es muy suave y flexible, no deja marcas en la carita de mi hijo. Además, le encanta y lo acepta fácilmente .A veces se le pega un poco el polvo o las pelusas por el material de silicona. En general, lo recomiendo mucho por la comodidad y calidad.
Ventajas
Súper cómodo para el bebé. Fácil de limpiar y esterilizar. Diseño bonito y ligero.
Contras
Se ensucia rápido si cae al suelo. Un poco caro comparado con otros chupetes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Date of Use 2024-09-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Date of Use 2024-09-11
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Piezas de plástico duro, excepto la tetina de silicona (método de equilibrio de masas).
El 87 % confirmó que su bebé no ha presentado irritación en la piel tras empezar a usar chupetes ultra soft de Philips Avent (2023, n=201).
La prueba de consumidores en EE. UU. en 2023 muestra una aceptación del 98% de la tetina Philips Avent texturizada utilizada en nuestros chupetes Ultra (n=201).
Comparado con métodos tradicionales de esterilización de chupetes (ebullición).
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso.