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Mayor cuidado para pieles sensibles
Cuidado de primera calidad para pieles sensibles con escudo flexible. 9 de cada 10 madres lo confirman: "A mi bebé no se le irrita la piel desde que empecé a usar el chupete ultra soft"**. El alivio calmante siempre está a mano, cuide quien cuide del bebé. Ahora con 80% origen vegetal*.
Tapa que brilla en la oscuridad
Sin BPA (bisfenol A)
Paquete de 2, 80% de origen vegetal*
0-6 meses
La piel de su bebé necesita un cuidado especial: la tecnología del escudo Soft sigue los contornos naturales de la cara del bebé para producir menos marcas e irritación**. Además, el escudo redondeado minimiza la presión sobre las mejillas.
Nuestras tetinas anatómicas están diseñadas con silicona suave para favorecer los movimientos naturales de los músculos de la boca y ayudar a reducir el riesgo de maloclusión. La tetina de cuello estrecho está diseñada para reducir la presión entre la lengua y el paladar. Los chupetes Philips Avent ultra están acreditados de forma independiente por la Oral Health Foundation. Al estar fabricadas con silicona 100 % de uso alimentario, son más resistentes y duraderas que las tetinas de caucho (látex) y no contienen BPA, BPS, ftalatos, PVC ni hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Nuestras tetinas, desarrolladas en silicona texturizada suave. Cuando preguntamos a las madres qué tal respondían sus pequeños a ellas, una media del 98% afirmó que sus bebés aceptaban los chupetes Philips Avent ultra.
4.8
de 4
306
Reseñas
99%
ha recomendado este producto
milopal
30/03/2026
España
Parte de la promoción
Ultra suave y perfecto para noches tranquilas
La tetina es muy suave y hace que las noches sean más faciles. Me gusta mucho que brille en la oscuridad
Ventajas
Suavidad, brilla, pieles sensibles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF094/04 ultra soft nocturno
Date of Use 2026-02-28
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF094/04 ultra soft nocturno
Date of Use 2026-02-28
Dora25
18/03/2026
España
Parte de la promoción
El producto es fantástico .
He elegido ma calificación mas alta, porque me parece un magnífico producto, la tetina de los chupetes es ultra suave, el tamaño es perfecto , tiene algo importante que es que se ilumina en la oscuridad, y eso es muy importante para las noches.
Ventajas
Se iluminan y ultra suavidad.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF094/04 ultra soft nocturno
Date of Use 2026-02-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF094/04 ultra soft nocturno
Date of Use 2026-02-17
Yufieh
17/03/2026
España
Parte de la promoción
Aceptado a la primera
A mi bebé le ofrecí chupetes de otras marcas y con otras características y no los aceptaba, pero con este ha sido realmente sorprendente, al verlo ya lo quería. Y además brilla en la oscuridad.
Ventajas
Sus características
Contras
Ninguno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF094/04 ultra soft nocturno
Date of Use 2025-02-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF094/04 ultra soft nocturno
Date of Use 2025-02-17
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Piezas de plástico duro, excepto la tetina de silicona (método de equilibrio de masas)
El 87 % confirmó que su bebé no ha presentado irritación en la piel tras empezar a usar chupetes ultra soft de Philips Avent (2023, n=201)
La prueba de consumidores en EE. UU. en 2023 muestra una aceptación del 98 % de la tetina Philips Avent texturizada utilizada en nuestros chupetes Ultra (n=201)
Comparado con métodos tradicionales de esterilización de chupetes (ebullición)
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso