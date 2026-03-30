Decidimos probar Phillips Avent Ultra Soft Nocturno porque después de probar varias marcas a mí hija de dos meses se le quedaba la marca del escudo en la cara y desde luego, se ha convertido en el favorito absoluto tanto del bebé como mío. Lo que más me gusta y por lo que lo recomiendo totalmente es por el escudo flexible. Ya no se le queda la marca roja alrededor de la boca ya que es mucho más blandito y con los agujeros del escudo la zona está ventilada. La función nocturna es un antes y un después. El botón brilla lo suficiente para encontrarlo en la cuna en mitad de la noche sin tener que encender la luz y desvelar a la peque. Normalmente se "carga" con la luz del día, pero en caso de "urgencia" con la linterna del móvil se puede cargar para que aguante más tiempo. Otro punto que me encanta es el estuche de esterilización superpráctico, ya que poniéndole un poco de agua y tres minutos en microondas y listo. En cualquier lado se puede esterilizar y te ahorras mucho tiempo asegurándote de que esté siempre limpio, especialmente cuando viajas. La tetina es ortodóntica y muy suave. A mí bebé le encantó desde el primer momento y no acepta otro tipo de tetina. Nosotros estamos encantados de haberlo probado por la calidad de los materiales y la tranquilidad de que no le irrita la cara