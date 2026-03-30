ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Mayor cuidado para pieles sensibles
  • Mayor cuidado para pieles sensibles
  • Mayor cuidado para pieles sensibles
  • Mayor cuidado para pieles sensibles
  • Mayor cuidado para pieles sensibles
  • Mayor cuidado para pieles sensibles
  • Mayor cuidado para pieles sensibles
  • Mayor cuidado para pieles sensibles
  • Mayor cuidado para pieles sensibles
  • Mayor cuidado para pieles sensibles
  • Mayor cuidado para pieles sensibles
  • Mayor cuidado para pieles sensibles
  • Mayor cuidado para pieles sensibles
  • Mayor cuidado para pieles sensibles
  • Mayor cuidado para pieles sensibles
  • Mayor cuidado para pieles sensibles
  • Mayor cuidado para pieles sensibles
  • Mayor cuidado para pieles sensibles

Philips Avent Pacifierultra soft para día y noche

SCF094/10

4.8

| (306) Reseñas | 99% ha recomendado este producto

Mayor cuidado para pieles sensibles

Cuidado de primera calidad para pieles sensibles con escudo flexible. 9 de cada 10 madres lo confirman: "A mi bebé no se le irrita la piel desde que empecé a usar el chupete ultra soft"**. La versión que brilla en la oscuridad es más fácil de encontrar. Ahora con 80 % de origen vegetal*.

Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Tenemos todo lo que necesita, tanto para el día como para la noche

Mayor cuidado para pieles sensibles

  • Para pieles sensibles

  • Sin BPA (bisfenol A)

  • Pack de 4, 80 % de origen vegetal*

  • 6-18 meses

Escudo suave y flexible que reduce la irritación**

Escudo suave y flexible que reduce la irritación**

La piel de su bebé necesita un cuidado especial: la tecnología del escudo Soft sigue los contornos naturales de la cara del bebé para producir menos marcas e irritación**. Además, el escudo redondeado minimiza la presión sobre las mejillas.

Tetina anatómica que favorece un desarrollo bucal natural

Tetina anatómica que favorece un desarrollo bucal natural

Nuestras tetinas anatómicas están diseñadas con silicona suave para favorecer los movimientos naturales de los músculos de la boca y ayudar a reducir el riesgo de maloclusión. La tetina de cuello estrecho está diseñada para reducir la presión entre la lengua y el paladar. Los chupetes Philips Avent ultra están acreditados de forma independiente por la Oral Health Foundation. Al estar fabricadas con silicona 100 % de uso alimentario, son más resistentes y duraderas que las tetinas de caucho (látex) y no contienen BPA, BPS, ftalatos, PVC ni hidrocarburos aromáticos policíclicos.

Adoradas por los bebés, con un 98 % de aceptación***

Adoradas por los bebés, con un 98 % de aceptación***

Nuestras tetinas, desarrolladas en silicona texturizada suave. Cuando preguntamos a las madres qué tal respondían sus bebés, una media del 98 % afirmó que sus bebés aceptaban los chupetes Philips Avent ultra.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 4

306

Reseñas

99%

ha recomendado este producto

1

30/03/2026

España

España

Ultra suave y perfecto para noches tranquilas

La tetina es muy suave y hace que las noches sean más faciles. Me gusta mucho que brille en la oscuridad

Ventajas

Suavidad, brilla, pieles sensibles

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF094/04 ultra soft nocturno

Date of Use 2026-02-28

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF094/04 ultra soft nocturno

Date of Use 2026-02-28

18/03/2026

España

España

El producto es fantástico .

He elegido ma calificación mas alta, porque me parece un magnífico producto, la tetina de los chupetes es ultra suave, el tamaño es perfecto , tiene algo importante que es que se ilumina en la oscuridad, y eso es muy importante para las noches.

Ventajas

Se iluminan y ultra suavidad.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF094/04 ultra soft nocturno

Date of Use 2026-02-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF094/04 ultra soft nocturno

Date of Use 2026-02-17

17/03/2026

España

España

Aceptado a la primera

A mi bebé le ofrecí chupetes de otras marcas y con otras características y no los aceptaba, pero con este ha sido realmente sorprendente, al verlo ya lo quería. Y además brilla en la oscuridad.

Ventajas

Sus características

Contras

Ninguno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF094/04 ultra soft nocturno

Date of Use 2025-02-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF094/04 ultra soft nocturno

Date of Use 2025-02-17

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Piezas de plástico duro, excepto la tetina de silicona (método de equilibrio de masas)

  2. Con base en los resultados de la prueba de consumidores de EE. UU. (2023, n=201)

  3. La prueba de consumidores en EE. UU. en 2023 muestra una aceptación del 98 % de la tetina Philips Avent texturizada utilizada en nuestros chupetes ultra (n=201)

  4. Comparado con métodos tradicionales de esterilización de chupetes (ebullición)

  5. Por motivos de higiene, sustituye los chupetes tras 4 semanas de uso