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  • Mayor aireación para pieles sensibles
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Descatalogado

Philips AventChupetes ventilados decorados

SCF133/32

5
| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto
Mayor aireación para pieles sensibles
Las tetinas ortodónticas, flexibles y simétricas de Avent respetan el desarrollo natural del paladar del bebé, de sus dientes y encías. Todos los chupetes Avent son de silicona, insípidos e inodoros. Los colores están sujetos a cambio.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Discos ventilados y diseños modernos.

Mayor aireación para pieles sensibles

  • 6-18 meses

Anilla de seguridad

Anilla de seguridad

Para quitar fácilmente el chupete Philips Avent en cualquier momento

Tetina de silicona anatómica

Tetina de silicona anatómica

Las tetinas ortodónticas, ventiladas, planas y simétricas de Philips Avent aseguran el desarrollo natural del paladar, dientes y encías; incluso cuando el chupete acaba del revés en la boca del bebé.

Tetinas suaves de silicona

Tetinas suaves de silicona

La tetina de silicona de Philips Avent no tiene sabor ni olor, por ello es más probable que sea aceptada por su bebé. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no se pone pegajosa. La tetina es resistente, duradera y no se deformará ni perderá el color con el tiempo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

02/12/2013

France

France

Ce produit est pratique

Ma fille utilise ces sucettes depuis ces 6 mois. Elles sont juste pratiques. Elles ne marquent pas sur la peau pour les enfants qui bavent beaucoup et ne sentent pas. L'anneau permet une préhension facile pour le bébé qui joue avec et peut la mettre et l'enlever à sa convenance. Les couleurs sont très sympa. Excellent produit que je recommande à tous ceux qui cherchent des sucettes de bonnes qualités.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF133/32 Sucettes aérées Tendance

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 