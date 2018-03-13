Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
SCF135/06
3 dosis
El divisor interior puede quitarse para convertirlo en un práctico vasito para comida
El dosificador de leche en polvo de Philips Avent alberga 3 partes para contener las dosis de leche en polvo, perfecto para viajar
Se limpia con rapidez: todas las piezas son esterilizables y aptas para microondas y lavavajillas
3.8
de 4
30
Reseñas
COB6770
13/03/2018
España
ESTE PRODUCTOR ES NECESARIO.
MUY PRACTICO, RECOMENDABLE PARA VIAJE Y MUY UTIL POR SER PARA 3 TOMAS.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF135/06 Dosificador de leche en polvo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF135/06 Dosificador de leche en polvo
joulander
27/01/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF135/06 Dosificador de leche en polvo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF135/06 Dosificador de leche en polvo
Sarinchen
26/09/2019
Portugal
Comprador verificado
Prático e eficiente
É produto prático e eficiente. Experimentei outros produtos similares e não fiquei satisfeita.
Esta reseña se realizó para Copo doseador SCF135/06 Dispensador de leite em pó
Esta reseña se realizó para Copo doseador SCF135/06 Dispensador de leite em pó