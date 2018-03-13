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  • Ideal para viajes
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Philips AventDosificador de leche en polvo

SCF135/06

3.8
| (30) Reseñas
Ideal para viajes
Este dosificador está dividido en 3 partes para contener las dosis de leche en polvo en compartimentos separados. Cuando vaya a dar la toma, vierta la leche en polvo en el biberón que contenga agua previamente hervida y enfriada de la forma habitual. Quite la parte interior para usarlo como recipiente o contenedor.
Ver todos los beneficios

Sin BPA

Ideal para viajes

  • 3 dosis

El divisor interior puede quitarse

El divisor interior puede quitarse

El divisor interior puede quitarse para convertirlo en un práctico vasito para comida

Puede albergar suficiente fórmula en polvo para tres dosis de 260 ml

Puede albergar suficiente fórmula en polvo para tres dosis de 260 ml

El dosificador de leche en polvo de Philips Avent alberga 3 partes para contener las dosis de leche en polvo, perfecto para viajar

Todas las piezas del dosificador se pueden esterilizar y es apto para microondas y lavavajillas

Se limpia con rapidez: todas las piezas son esterilizables y aptas para microondas y lavavajillas

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

30

Reseñas

3

13/03/2018

España

España

ESTE PRODUCTOR ES NECESARIO.

MUY PRACTICO, RECOMENDABLE PARA VIAJE Y MUY UTIL POR SER PARA 3 TOMAS.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF135/06 Dosificador de leche en polvo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF135/06 Dosificador de leche en polvo

27/01/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF135/06 Dosificador de leche en polvo

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Esta reseña se realizó para SCF135/06 Dosificador de leche en polvo

26/09/2019

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Prático e eficiente

É produto prático e eficiente. Experimentei outros produtos similares e não fiquei satisfeita.

Esta reseña se realizó para Copo doseador SCF135/06 Dispensador de leite em pó

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