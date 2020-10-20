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Philips Avent Asas de entrenamiento para vasos
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¿Puedo esterilizar mis productos de Philips Avent?
¿Se puede lavar el producto en el lavavajillas?
¿Las asas de entrenamiento de Philips Avent son compatibles con todos los biberones y vasos?
¿Puedo utilizar asas de entrenamiento en los biberones Natural de cristal?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?