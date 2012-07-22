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Descatalogado

Philips AventBoquillas blandas

SCF146/02

4.6
| (5) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Blanda
Las boquillas blandas de Philips Avent se diseñaron para encías delicadas y son ideales para que los bebés hagan la transición del pecho materno o la mamadera al vaso. Incluye una válvula antiderrame fácil de usar y de limpiar.
Ver todos los beneficios

Boquilla de fácil succión y con sistema antigoteo

Blanda

  • 6m+

  • Blanco

  • Pack de 2

Compatible con las mamaderas y los vasos Philips Avent

Todas las mamaderas y vasos Philips Avent son compatibles, salvo las mamaderas de vidrio y los vasos para niños más grandes; por lo tanto, puede mezclarlos y combinarlos para crear el vaso perfecto que satisfaga las necesidades de desarrollo individual de su niño pequeño.

Exclusiva válvula antiderrames

Fáciles de usar y de limpiar

Blanda

Blanda

Especialmente diseñados para encías delicadas

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.6

de 4

5

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Ideal first spout

We got this spout to go on the bottles we had been using with teats that our DD seemed to spend more time messing around with than drinking from. On the first try she spent most of the time chewing on it with the odd drink, on the second go she drank the whole bottle and hasn't stopped since. I think this is the ideal first spout as it is soft on her mouth and a very easy to use and fit.

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Esta reseña se realizó para SCF146/02 Soft spouts

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Esta reseña se realizó para SCF146/02 Soft spouts

26/11/2010

United Kingdom

United Kingdom

Great thing! Comfortable to use, easy to clean and what is main - no mess around when the full bottle drops on the floor or fulls on side in your bag.

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20/06/2014

France

France

Colère!

Il est indéniable que ce produit est excellent, très pratique lorsqu'on a des enfants tout-petits. Mais voilà, j'ai le malheur d'avoir perdu la valve anti-fuites. Je ne dois pas être la seule... pourtant, AVENT PHILIPS ne vend ses becs souples que par 2 et pour (presque) le prix d'une nouvelle tasse! Cela me met particulièrement en colère. Ma tasse est maintenant inutilisable et je suis obligée de jeter l'ancienne et d'en acheter une nouvelle?? Je trouve cela inadmissible. Il est temps que cette logique cesse!

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Esta reseña se realizó para SCF146/02 Soft spouts

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