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Descatalogado

Philips Avent Accesorios de lactanciaProtector de pezones

SCF156/00

4.7
| (6) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Le ayudan a prolongar la lactancia
El protector de pezones SCF156/00 de Philips Avent está fabricado con silicona ultrafina, suave, inodora e insípida que protege los pezones doloridos o irritados durante la lactancia materna.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por madres de todo el mundo1

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Cuida del pecho, protege los pezones doloridos

Le ayudan a prolongar la lactancia

  • Pequeño (15 mm)

  • 2 uds.

Protegen los pezones doloridos durante la lactancia

Los protectores de pezones de Philips Avent solo están diseñados para utilizarse cuando se tienen los pezones doloridos o irritados y se deben utilizar por recomendación médica.

Enganche fácil del bebé

El bebé se engancha fácilmente a través de la protección y crea un sello.

Fabricado con silicona ultrafina sin olor ni sabor

Los protectores de pezones de Philips Avent están fabricados con silicona ultrafina sin olor ni sabor.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

6

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

16/09/2016

España

España

Comprador verificado

Este producto me ayudo mucho!

Lo adquirió mi pareja, la mañana siguiente del nacimiento de mi bebe. Mis pezones estaban bien, pero mi bebe no los agarraba correctamente, por consejo de la nurse compro los protectores. Me ayudaron tanto a que mi bebe se adaptara y se agarrara bien e incluso cuando se lastimaron un poco. Eran un alivio!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones

19/10/2014

España

España

excelente producto

Un MUST para llevar en el bolso de la clinica, te permite aislar tus pezones de la ropa al comenzar la lactancia dejandolos siempre aireados y sin pelusas para la siguiente papa. Al no cubrirlos con telas se acostumbran mas rapido a la boca del bebe. Los he usado con mis 2 hijos totalmente probados y van en mi bolso para el parto de mi tercer retono.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones

22/02/2011

United Kingdom

United Kingdom

Would highly recommend!

These nipple protectors enabled me to continue breast feeding when I thought I would have to give up from the pain. I tried many different types but these were by far the best.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF156/01 Nipple Protector

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF156/01 Nipple Protector

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Esta sección contiene las opiniones de los consumidores sobre el producto. Philips se desvincula del contenido introducido por los consumidores en esta sección y, en consecuencia, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto incluido en ella no tiene carácter de información oficial de Philips.