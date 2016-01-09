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SCF157/02
2 piezas
Conchas recoge leche (sin orificios) de Philips Avent: recogen la leche que gotea durante el tiempo de lactancia o mientras se está usando el extractor de leche.
Conchas ventiladas: protegen los pezones agrietados para que puedan curarse con mayor rapidez. La suave presión que ejerce en el pecho ayuda a aliviar la congestión. Los orificios permiten la circulación de aire.
3.9
de 4
23
Reseñas
veyvey
09/01/2016
España
Pezones PERFECTOS
No lo uso para recoger leche pues hay algunas gotitas de sudor pero mis pezones están perfectos y sin ningún maltrato pues lo único que los toca es la boca de mi niña... lo recomiendo 100%. Han salvado mi lactancia exclusiva!!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Accesorios lactancia SCF157/02 Conchas protectoras del pezón
Sí, recomiendo este producto
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olines
16/05/2013
España
ME FUE MUY, PERO QUE MUY BIEN.
AL SUCCIONAR MI BEBE SE FORMARON GRIETAS EN EL MISMITO PEZON, PROBE TODO TIPO DE CREMAS, DISCOS DE CERA PARA PROTEGER, ECT.... Y NADA ME ALIVIAVA, HASTA QUE ME DIJERO QUE PROBARA CON LAS CONCHAS PROTECTORAS Y OYE ME FUE COMO ANILLO AL DEDO.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Accesorios lactancia SCF157/02 Conchas protectoras del pezón
Sí, recomiendo este producto
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Gurdeep
27/09/2015
United Kingdom
Godsend
I used these for the first time today and they are a GODSEND. I have a huge problem with leaking and this is my greatest anxiety if i'm going out. My clothes would literally be drenched. I was not interested in 'saving' the leaked milk (although this is an advantage) but just wanted a solution to the leaking. These literally saved not only my clothes but also my self confidence. Every so often I'd pop to the loo to empty and wash them out. Yes the do have an odd shape but I just wore a scarf to cover my chest so noone could see anyway. So so so so happy with this product.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF157/02 Breast shells for collecting milk & reducing chafing
Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
En esta sección, se incluyen opiniones del consumidor acerca del producto. Philips se desvincula del contenido que ingresaron los consumidores en esta sección y, por consiguiente, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto que se incluya en el presente documento no se considera como información oficial de Philips.