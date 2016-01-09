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Philips Avent Accesorios lactanciaConchas protectoras del pezón

SCF157/02

3.9
| (23) Reseñas
Comodidad y protección
Las conchas protectoras del pezón SCF157/02 Philips Avent son ultrasuaves y se colocan dentro del sujetador, para proteger los pezones contra los roces y absorber/recoger el goteo de leche.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Comodidad y protección

  • 2 piezas

Recogen el exceso de leche

Conchas recoge leche (sin orificios) de Philips Avent: recogen la leche que gotea durante el tiempo de lactancia o mientras se está usando el extractor de leche.

Alivian la congestión del pecho

Protegen de irritaciones

Conchas ventiladas: protegen los pezones agrietados para que puedan curarse con mayor rapidez. La suave presión que ejerce en el pecho ayuda a aliviar la congestión. Los orificios permiten la circulación de aire.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

23

Reseñas

09/01/2016

España

España

Pezones PERFECTOS

No lo uso para recoger leche pues hay algunas gotitas de sudor pero mis pezones están perfectos y sin ningún maltrato pues lo único que los toca es la boca de mi niña... lo recomiendo 100%. Han salvado mi lactancia exclusiva!!!!

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Esta reseña se realizó para Accesorios lactancia SCF157/02 Conchas protectoras del pezón

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16/05/2013

España

España

ME FUE MUY, PERO QUE MUY BIEN.

AL SUCCIONAR MI BEBE SE FORMARON GRIETAS EN EL MISMITO PEZON, PROBE TODO TIPO DE CREMAS, DISCOS DE CERA PARA PROTEGER, ECT.... Y NADA ME ALIVIAVA, HASTA QUE ME DIJERO QUE PROBARA CON LAS CONCHAS PROTECTORAS Y OYE ME FUE COMO ANILLO AL DEDO.

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27/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

Godsend

I used these for the first time today and they are a GODSEND. I have a huge problem with leaking and this is my greatest anxiety if i'm going out. My clothes would literally be drenched. I was not interested in 'saving' the leaked milk (although this is an advantage) but just wanted a solution to the leaking. These literally saved not only my clothes but also my self confidence. Every so often I'd pop to the loo to empty and wash them out. Yes the do have an odd shape but I just wore a scarf to cover my chest so noone could see anyway. So so so so happy with this product.

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Esta reseña se realizó para SCF157/02 Breast shells for collecting milk & reducing chafing

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. En esta sección, se incluyen opiniones del consumidor acerca del producto. Philips se desvincula del contenido que ingresaron los consumidores en esta sección y, por consiguiente, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto que se incluya en el presente documento no se considera como información oficial de Philips.