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Descatalogado
Para mayor comodidad
6-18 meses
Anatómico y sin BPA
2 unidades
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
Puede estar seguro de que la comodidad de su pequeño está en buenas manos. Este chupete se ha fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido.*
Nuestra anilla de seguridad permite quitar fácilmente el chupete al bebé en cualquier momento. Incluso las manos más pequeñas pueden sujetarlo.
4.8
de 4
168
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
Adolfo36
19/02/2020
España
Parte de la promoción
Genial
Después de varios meses probando este producto no tengo nada malo que decir, al contrario, a mi bebé le encanta y son de sus preferidos. Fácil para limpiarlo y estéticamente muy bonitos.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/47 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/47 Chupete Classic
FlorLatina
26/11/2019
España
Parte de la promoción
Chupetes Maravilla
Excelente producto, es muy anatómico, ligero y fácil de lavar. Recomiendo a toda la comunidad Philips.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/47 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/47 Chupete Classic
Kasumicat
21/11/2019
España
Parte de la promoción
Me encantó este producto
Me encanta este producto, me parecen unos chupetes genial en relación calidad precio, resistentes, bonitos, con una tetina muy buena, sin BPA... en mi caso, no le dejan marca al niño en la boca, en comparación con otros.. así que perfectos.
Ventajas
todo
Contras
de momento nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/47 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/47 Chupete Classic
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La marca de chupetes número 1 en el mundo
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo
Fabricante del año (2014)