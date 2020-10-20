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Philips Avent Chupete Classic
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SCF170/22
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Manual de instrucciones
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¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Por qué las tetinas y chupetes de Avent están hechos de silicona en lugar de látex?
¿Cómo dejar de usar chupetes de Philips Avent?
¿Son importantes las directrices de edad de Philips Avent?
¿Cómo puedo extraer el agua de un chupete Philips Avent?
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