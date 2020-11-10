Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
0-6 meses
Anatómico y sin BPA
2 unidades
Para quitar fácilmente el chupete Philips Avent en cualquier momento
Las tetinas ortodónticas, ventiladas, planas y simétricas de Philips Avent aseguran el desarrollo natural del paladar, dientes y encías; incluso cuando el chupete acaba del revés en la boca del bebé.
La tetina de silicona de Philips Avent no tiene sabor ni olor, por ello es más probable que sea aceptada por su bebé. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no se pone pegajosa. La tetina es resistente, duradera y no se deformará ni perderá el color con el tiempo.
5.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Ferman 1428
10/11/2020
España
IDEAL PARA TU BEBE
Lo elegido porque los beneficios para mi bebe, me ha gustado su forma y materiales y lo he recomendado a mis amigas
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF196/18 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF196/18 Chupete Classic
Glock
01/10/2015
Deutschland
Comprador verificado
Einwandrei
Tut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Dies ersetzen sehr schön und platzsparen ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport / SammelEtui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gTut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Diess ersetzen sehr schön und platzsparend ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport- / Sammel-Etui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.ekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF196/01 Modische Schnuller
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF196/01 Modische Schnuller
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
No cuelgue el chupete alrededor del cuello del bebé, ya que puede suponer un peligro de estrangulación.