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  • Ortodóntica para una comodidad máxima
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Descatalogado

Philips AventChupete Classic

SCF196/18

5
| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Ortodóntica para una comodidad máxima
Las tetinas ortodónticas, flexibles y simétricas de Philips Avent respetan el desarrollo natural del paladar del bebé, de sus dientes y encías. Todos los chupetes de Philips Avent son de silicona, insípidos e inodoros. Los colores están sujetos a cambio.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Chupete con diseños vivos y coloridos

Ortodóntica para una comodidad máxima

  • 0-6 meses

  • Anatómico y sin BPA

  • 2 unidades

Anilla de seguridad

Anilla de seguridad

Para quitar fácilmente el chupete Philips Avent en cualquier momento

Tetina de silicona anatómica

Tetina de silicona anatómica

Las tetinas ortodónticas, ventiladas, planas y simétricas de Philips Avent aseguran el desarrollo natural del paladar, dientes y encías; incluso cuando el chupete acaba del revés en la boca del bebé.

Tetinas suaves de silicona

Tetinas suaves de silicona

La tetina de silicona de Philips Avent no tiene sabor ni olor, por ello es más probable que sea aceptada por su bebé. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no se pone pegajosa. La tetina es resistente, duradera y no se deformará ni perderá el color con el tiempo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

10/11/2020

España

España

IDEAL PARA TU BEBE

Lo elegido porque los beneficios para mi bebe, me ha gustado su forma y materiales y lo he recomendado a mis amigas

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF196/18 Chupete Classic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF196/18 Chupete Classic

01/10/2015

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Einwandrei

Tut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Dies ersetzen sehr schön und platzsparen ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport / SammelEtui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gTut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Diess ersetzen sehr schön und platzsparend ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport- / Sammel-Etui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.ekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF196/01 Modische Schnuller

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF196/01 Modische Schnuller

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. No cuelgue el chupete alrededor del cuello del bebé, ya que puede suponer un peligro de estrangulación.