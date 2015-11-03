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  • Calma el dolor de encías del bebé durante la dentición
  • Calma el dolor de encías del bebé durante la dentición
  • Calma el dolor de encías del bebé durante la dentición
  • Calma el dolor de encías del bebé durante la dentición

Descatalogado

Philips AventMordillo de elefante

SCF199/00

4.5
| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Calma el dolor de encías del bebé durante la dentición
El mordillo Philips Avent fue diseñado para ayudar a calmar el dolor de la dentición. El mordillo se puede enfriar en la heladera, lo que lo hace incluso más calmante para las doloridas encías del bebé durante la dentición
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Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Llega a los incisivos, premolares y molares

Calma el dolor de encías del bebé durante la dentición

  • 3m+

  • Incisivos, premolares y molares

Calma y masajea las encías doloridas

El diseño ligero permite que los bebés lo sujeten con facilidad

El diseño ligero permite que los bebés lo sujeten con facilidad

Enfríelo en el frigorífico para mayor comodidad

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

03/11/2015

France

France

Genial!

Cet elephant est genial pour mon fils de 6mois. Bonne prise en main, tres leger, il l'aime beaucoup!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

24/09/2015

France

France

Comprador verificado

utile

Très pratique quand les dents commence à déranger bébé en plus il se met au frigo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 