Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
3m+
Incisivos, premolares y molares
El diseño ligero permite que los bebés lo sujeten con facilidad
4.5
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Candy
03/11/2015
France
Genial!
Cet elephant est genial pour mon fils de 6mois. Bonne prise en main, tres leger, il l'aime beaucoup!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF199/00 Anneau de dentition éléphant
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF199/00 Anneau de dentition éléphant
getget
24/09/2015
France
Comprador verificado
utile
Très pratique quand les dents commence à déranger bébé en plus il se met au frigo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF199/00 Anneau de dentition éléphant
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF199/00 Anneau de dentition éléphant
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.