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Philips Avent Mordillo de elefante
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SCF199/00
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¿Cuándo debo empezar a utilizar el mordedor de Philips Avent?
¿Durante cuánto tiempo debería usar el bebé el mordedor de Philips Avent?
¿Puedo esterilizar mis productos de Philips Avent?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Cómo se limpia el mordedor de Philips Avent?
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