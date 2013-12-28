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Philips AventBoquillas blandas

SCF246/00

2.3
| (7) Reseñas
Boquillas blandas
Las boquillas blandas SCF246/11 de Philips Avent están diseñadas para las encías delicadas y son perfectas para dar el primer paso del pecho o el biberón al vaso. Con válvula antigoteo que facilita las tomas y además cuesta muy poco de limpiar.
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Productos compatibles
Vaso con boquilla

Vaso con boquilla

SCF551/03

Boquilla para una transición fácil del biberón al vaso

Boquillas blandas

  • 6m+

Cuidadosa en las encías

La boquilla blanda es suave en las encías.

Exclusiva válvula antiderrames

Fáciles de usar y de limpiar

Compatible con las mamaderas y los vasos Philips Avent

Todas las mamaderas y vasos Philips Avent son compatibles, salvo las mamaderas de vidrio y los vasos para niños más grandes; por lo tanto, puede mezclarlos y combinarlos para crear el vaso perfecto que satisfaga las necesidades de desarrollo individual de su niño pequeño.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.3

de 4

7

Reseñas

3

28/12/2013

Deutschland

Deutschland

sehr zufrieden

Ich habe viele Flachen und Sauger ausprobiert. Erst als ich diesen Trinkschnabel meiner Tochter anbot akzeptierte sie Flüssigkeit aus der Flasche :o)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

13/08/2014

Suisse

Suisse

bon

Enfin un bec qui convient plus ou moins à mes enfants

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF246/11 Becs souples

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF246/11 Becs souples

23/01/2014

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Produkt mit ein bisschen Einschränkung

An sich ist das Produkt echt super. Was ich absolut Schade finde, ist dass das Produkt sich ganz schnell verfärbt. Hatte meinen Sohn einen Brokkoli Brei gegeben. Sofort hat sich der Trinkschnabel grün verfärbt. Echt Schade!!! Hätte von Phillips bessere Qualität erwartet

Esta reseña se realizó para SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

Esta reseña se realizó para SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 