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Descatalogado
SCF246/00
6m+
La boquilla blanda es suave en las encías.
Fáciles de usar y de limpiar
Todas las mamaderas y vasos Philips Avent son compatibles, salvo las mamaderas de vidrio y los vasos para niños más grandes; por lo tanto, puede mezclarlos y combinarlos para crear el vaso perfecto que satisfaga las necesidades de desarrollo individual de su niño pequeño.
2.3
de 4
7
Reseñas
silmarifo
28/12/2013
Deutschland
sehr zufrieden
Ich habe viele Flachen und Sauger ausprobiert. Erst als ich diesen Trinkschnabel meiner Tochter anbot akzeptierte sie Flüssigkeit aus der Flasche :o)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
Marine
13/08/2014
Suisse
bon
Enfin un bec qui convient plus ou moins à mes enfants
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF246/11 Becs souples
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF246/11 Becs souples
Julia27
23/01/2014
Deutschland
Sehr gutes Produkt mit ein bisschen Einschränkung
An sich ist das Produkt echt super. Was ich absolut Schade finde, ist dass das Produkt sich ganz schnell verfärbt. Hatte meinen Sohn einen Brokkoli Brei gegeben. Sofort hat sich der Trinkschnabel grün verfärbt. Echt Schade!!! Hätte von Phillips bessere Qualität erwartet
Esta reseña se realizó para SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
Esta reseña se realizó para SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
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