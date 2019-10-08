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Descatalogado
Calienta la leche fuera de casa
Calienta de forma rápida
Tapa protectora del recipiente
También calienta comida para bebés
No necesita enchufarse. Este es el calientabiberones que puede llevar a cualquier parte. El agua hervida permanece caliente en el termo hasta seis horas y se puede utilizar para calentar varios biberones.
El calientabiberones puede calentar 180 ml de leche en tan solo dos minutos y medio*.
La tapa con vertido fácil está diseñada para no derramar ni una gota cuando esté fuera de casa. Indica claramente las posiciones de abierta/cerrada y es fácil de limpiar.
3.9
de 4
43
Reseñas
82%
ha recomendado este producto
Knutenpaul
08/10/2019
Deutschland
Sehr empfehlenswert
Eines der besten Geschenke das wir zur Geburt unseres ersten Kindes bekommen haben. Wir benutzen seit Monaten täglich und würden es immer wieder kaufen. Praktisch auch neben dem Bett.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs
Natti
21/05/2019
Deutschland
Nur zu empfehlen
Ich würde es jeder Zeit wieder kaufen. Hält super lange warm
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs
Lunaperla
28/08/2017
Italia
scaldabiberon termico eccellente
un prodotto utilissimo.. pratico, di piccole dimensioni e facile da utilizzare! Uno scaldabiberon che in tantissime occasioni, fin dai primi giorni, mi ha permesso di muovermi senza pensieri! Prodotto eccellette e consigliato... anzi, lo metterei d'obbligo nella lista nascita!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF256 Scaldabiberon termico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF256 Scaldabiberon termico
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
En el caso de un biberón de 180 ml con una temperatura de 20 °C
Las bolsas para leche materna y los biberones de 60 ml de Philips Avent no se pueden utilizar en este calientabiberones.