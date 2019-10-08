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Descatalogado

Philips AventCalientabiberones para fuera de casa

SCF256

3.9
| (43) Reseñas | 82% ha recomendado este producto
Calienta en cualquier momento y lugar
Este calientabiberones es perfecto para cuando tiene que alimentar al bebé fuera de casa, ya que le permite calentar la leche cuándo y dónde quiera. El agua hervida permanece caliente en el termo hasta seis horas y el biberón se calienta en dos minutos y medio.
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Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Calienta en cualquier momento y lugar

  • Calienta la leche fuera de casa

  • Calienta de forma rápida

  • Tapa protectora del recipiente

  • También calienta comida para bebés

Calientabiberones termo para calentar la leche fuera de casa

No necesita enchufarse. Este es el calientabiberones que puede llevar a cualquier parte. El agua hervida permanece caliente en el termo hasta seis horas y se puede utilizar para calentar varios biberones.

Caliente biberones en tan solo dos minutos y medio

Caliente biberones en tan solo dos minutos y medio

El calientabiberones puede calentar 180 ml de leche en tan solo dos minutos y medio*.

Tapa con vertido fácil

Tapa con vertido fácil

La tapa con vertido fácil está diseñada para no derramar ni una gota cuando esté fuera de casa. Indica claramente las posiciones de abierta/cerrada y es fácil de limpiar.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.9

de 4

43

Reseñas

82%

ha recomendado este producto

08/10/2019

Deutschland

Deutschland

Sehr empfehlenswert

Eines der besten Geschenke das wir zur Geburt unseres ersten Kindes bekommen haben. Wir benutzen seit Monaten täglich und würden es immer wieder kaufen. Praktisch auch neben dem Bett.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs

21/05/2019

Deutschland

Deutschland

Nur zu empfehlen

Ich würde es jeder Zeit wieder kaufen. Hält super lange warm

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs

28/08/2017

Italia

Italia

scaldabiberon termico eccellente

un prodotto utilissimo.. pratico, di piccole dimensioni e facile da utilizzare! Uno scaldabiberon che in tantissime occasioni, fin dai primi giorni, mi ha permesso di muovermi senza pensieri! Prodotto eccellette e consigliato... anzi, lo metterei d'obbligo nella lista nascita!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF256 Scaldabiberon termico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF256 Scaldabiberon termico

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. En el caso de un biberón de 180 ml con una temperatura de 20 °C

  2. Las bolsas para leche materna y los biberones de 60 ml de Philips Avent no se pueden utilizar en este calientabiberones.