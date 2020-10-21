Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Calientabiberones y esterilizadores
Todas las series
Philips Avent Calientabiberones para fuera de casa
Descatalogado
Asistencia
SCF256
Go to shop
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Eco passport - English (US)
Manual de instrucciones
Todas (4)
¿Con qué rapidez puede calentarse un biberón en el calientabiberones fuera de casa de Avent?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Qué opina Philips Avent sobre los microplásticos en los biberones? (2021)
Cómo limpiar el calientabiberones térmico de Philips Avent
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Servicio y cambio
Repara o reemplaza un producto roto
Garantía
Nuestras políticas de garantía de productos
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.