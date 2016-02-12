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Descatalogado

Philips AventKit básico para el cuidado del pecho

SCF257/00

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Prepárese para la lactancia materna

El kit de productos básicos para la lactancia materna de Philips Avent le ayuda durante los primeros días de lactancia.

Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por madres de todo el mundo1

Kit de lactancia de Avent

Prepárese para la lactancia materna

  • Cuidado del pecho

12 discos absorbentes para día

12 discos absorbentes para día

Para que se mantenga seca y cómoda durante el día.

6 discos absorbentes para noche

Diseñados especialmente para una absorción y comodidad extra durante la noche.

2 almohadillas de gel térmico de doble uso

Uso en caliente para estimular el flujo de leche del pecho - Uso en frío para suavizar y calmar - Incluye fundas extrasuaves para mayor comodidad

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

12/02/2016

Österreich

Österreich

Comprador verificado

Tolles Produkt

Ich bin sehr zufriden mit alle Philips Avent Produkte, was ich bis jetzt bestellt habe. Philips macht stillen viel bequemer für mich. Dieser Produkt kann ich nur weiter emphelen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF257/00 Brustpflege Starter-Set

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF257/00 Brustpflege Starter-Set

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 