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Descatalogado
Prepárese para la lactancia materna
El kit de productos básicos para la lactancia materna de Philips Avent le ayuda durante los primeros días de lactancia.
Cuidado del pecho
Para que se mantenga seca y cómoda durante el día.
Diseñados especialmente para una absorción y comodidad extra durante la noche.
Uso en caliente para estimular el flujo de leche del pecho - Uso en frío para suavizar y calmar - Incluye fundas extrasuaves para mayor comodidad
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Zsanett
12/02/2016
Österreich
Comprador verificado
Tolles Produkt
Ich bin sehr zufriden mit alle Philips Avent Produkte, was ich bis jetzt bestellt habe. Philips macht stillen viel bequemer für mich. Dieser Produkt kann ich nur weiter emphelen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF257/00 Brustpflege Starter-Set
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF257/00 Brustpflege Starter-Set
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.