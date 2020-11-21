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Descatalogado
Esterilizador eléctrico
Su diseño abierto le permite mantener la placa de calentamiento limpia con facilidad para que siempre pueda esterilizar sus productos con vapor limpio.
El esterilizador es adecuado para su uso con mamaderas de cuello estándar y de cuello ancho. También se adapta a otros productos para bebés, como extractores de leche y otros accesorios.
4.2
de 4
84
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Perro muchacho
21/11/2020
España
Parte de la promoción
el producto cumple de sobra con su función
La calificación que hemos elegido es la que creemos que se merece el producto. Lo que más me gusta es la eficacia de esterilización, y la capacidad del producto, ya que además se puede elegir si utilizar todo, para esterilizar biberones, chupetes, tetinas...o solamente biberones o solo los chupetes, tetinas, etc.. Le recomendaria este producto a todas las personas que quieran cuidar la salud de sus hijos con un esterilizado perfecto y además rapido.
Ventajas
La calidad, la capacidad y la rapidez.
Contras
La bandeja donde se echa el agua se queda con marcas de oxido o residuo del agua, aunque se limpia con facilidad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF287 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF287 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1
okoala
10/01/2016
España
Gran producto
Buen esterilizador. Muy rápido y con excelentes resultados. Fácil de utilizar y de mantener. 100% recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF286/02 4-in-1 electric steam sterilizer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF286/02 4-in-1 electric steam sterilizer
Iwona83
16/01/2022
United Kingdom
Comprador verificado
Excellent product
Fantastic product really easy to set up and use . Nice modern design. No Issues so far so good .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF286 4-in-1 electric steam steriliser
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF286 4-in-1 electric steam steriliser