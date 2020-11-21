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Política de devolución de 30 días

  • La forma más fácil de lavar y esterilizar
  • La forma más fácil de lavar y esterilizar
  • La forma más fácil de lavar y esterilizar
  • La forma más fácil de lavar y esterilizar
  • La forma más fácil de lavar y esterilizar
  • La forma más fácil de lavar y esterilizar
  • La forma más fácil de lavar y esterilizar
  • La forma más fácil de lavar y esterilizar
  • La forma más fácil de lavar y esterilizar
  • La forma más fácil de lavar y esterilizar
  • La forma más fácil de lavar y esterilizar
  • La forma más fácil de lavar y esterilizar
  • La forma más fácil de lavar y esterilizar
  • La forma más fácil de lavar y esterilizar

Descatalogado

Philips AventEsterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

SCF286/02

4.2
| (84) Reseñas | 85% ha recomendado este producto
La forma más fácil de lavar y esterilizar
El esterilizador a vapor eléctrico SCF286/02 de AVENT está diseñado para facilitar al máximo la esterilización. El esterilizador 4 en 1 cuenta con una cesta para el lavavajillas integrada que permite la prelimpieza sin complicaciones y una pantalla avanzada para mantenerle informado.
Ver todos los beneficios

Tamaño ajustable, ahorra espacio en la cocina

La forma más fácil de lavar y esterilizar

  • Esterilizador eléctrico

Limpieza sencilla y esterilización segura

Limpieza sencilla y esterilización segura

Su diseño abierto le permite mantener la placa de calentamiento limpia con facilidad para que siempre pueda esterilizar sus productos con vapor limpio.

Esteriliza varios tipos de mamaderas, extractores de leche y accesorios

El esterilizador es adecuado para su uso con mamaderas de cuello estándar y de cuello ancho. También se adapta a otros productos para bebés, como extractores de leche y otros accesorios.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.2

de 4

84

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

21/11/2020

España

España

el producto cumple de sobra con su función

La calificación que hemos elegido es la que creemos que se merece el producto. Lo que más me gusta es la eficacia de esterilización, y la capacidad del producto, ya que además se puede elegir si utilizar todo, para esterilizar biberones, chupetes, tetinas...o solamente biberones o solo los chupetes, tetinas, etc.. Le recomendaria este producto a todas las personas que quieran cuidar la salud de sus hijos con un esterilizado perfecto y además rapido.

Ventajas

La calidad, la capacidad y la rapidez.

Contras

La bandeja donde se echa el agua se queda con marcas de oxido o residuo del agua, aunque se limpia con facilidad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF287 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF287 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

10/01/2016

España

España

Gran producto

Buen esterilizador. Muy rápido y con excelentes resultados. Fácil de utilizar y de mantener. 100% recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF286/02 4-in-1 electric steam sterilizer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF286/02 4-in-1 electric steam sterilizer

16/01/2022

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Excellent product

Fantastic product really easy to set up and use . Nice modern design. No Issues so far so good .

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF286 4-in-1 electric steam steriliser

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF286 4-in-1 electric steam steriliser

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