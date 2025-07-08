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Philips Avent Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1
Descatalogado
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SCF286/02
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Manual de instrucciones
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¿Cuántos biberones caben en el esterilizador eléctrico de vapor Philips Avent?
¿Cómo limpio mi esterilizador de Philips Avent?
¿Qué productos puedo esterilizar con el esterilizador Philips Avent?
¿Cuál es el mejor lugar para utilizar el esterilizador?
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¿Por qué el proceso de esterilización tarda más de lo normal?
Mi esterilizador Philips Avent ha dejado de funcionar