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Philips AventEsterilizador

SCF291/00

4.7
| (148) Reseñas | 99% ha recomendado este producto
Esterilice y almacene
Esterilice hasta seis biberones con accesorios en solo 10 minutos. El compacto y espacioso esterilizador de biberones avanzado es rápido y eficiente, y elimina el 99,9 % de los gérmenes* para su tranquilidad en cada toma.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Esterilice en 10 min

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  • Esterilizador de biberones

  • Avanzado

Despídase de las bacterias dañinas

Despídase de las bacterias dañinas

La esterilización el suave, eficaz y sin productos químicos con Philips Avent. Todos los esterilizadores emplean el poder del vapor puro, nada más y nada menos, para eliminar el 99,9 % de los gérmenes dañinos*.

Un ciclo de esterilización solo tarda 10 minutos

Un ciclo de esterilización solo tarda 10 minutos

Disfrute de velocidad y seguridad con un ciclo de esterilización que solo tarda 10 minutos, tras el cual el esterilizador se apagará solo.

Diseñado para reducir la aparición de olores desagradables

Diseñado para reducir la aparición de olores desagradables

Nuestra nueva bandeja de goteo protege la placa de calentamiento de las gotas de leche, reduciendo la aparición de olores desagradables.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

148

Reseñas

99%

ha recomendado este producto

27/11/2021

España

España

El señor esterilizador

El esterilizador de Philips Avent, es sin duda el señor esterilizador para mi. Se ha convertido en mi aliado y es que tardo nada en esterilizar no solo biberones, si no chupetes y tetinas. Es increible la capacidad que tiene y el poco espacio que ocupa

Ventajas

Su capacidad y rapidez en esterilizar

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF291/00 Esterilizador

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Esta reseña se realizó para SCF291/00 Esterilizador

11/11/2021

España

España

Rápido y silencioso

Lo que más me sorprendió del esterilizador de biberones es que si no es por el led de encendido no sabrías que está funcionando! Un muy buen producto para asegurar que los biberones de mi bebé están en perfectas condiciones

Ventajas

Silencio y rapidez

Contras

Más que en contra, mejoraría el añadir el secado, que creo que ya está en otro modelo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF291/00 Esterilizador

Sí, recomiendo este producto

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10/11/2021

España

España

El esterilizador es facilísimo de utilizar

Gracias Philips por dejarme probar este esterilizador (scf291), es muy fácil de preparar y montar y con gran capacidad gracias a su doble bandeja para separar el cuerpo del biberón a las tetinas y tapones,caben hasta 6 biberones y se agradece que sea estrecho el esterilizador para que no ocupe ni moleste en la bancada de la cocina un punto muy a favor. Y principal también que no tarda ni 10 minutos en terminar y para recogerlo facilísimo.Recomendable al 200% por lo practico, capacidad y limpieza rápida.

Ventajas

Práctico,gran capacidad con sus dos bandejas,ocupa poco espacio, rápido y fácil de montar y limpiar

Contras

No le veo ningun punto en contra del producto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF291/00 Esterilizador

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Un laboratorio de pruebas independiente proporciona los resultados de la prueba.