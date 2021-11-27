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Esterilizador de biberones
Avanzado
La esterilización el suave, eficaz y sin productos químicos con Philips Avent. Todos los esterilizadores emplean el poder del vapor puro, nada más y nada menos, para eliminar el 99,9 % de los gérmenes dañinos*.
Disfrute de velocidad y seguridad con un ciclo de esterilización que solo tarda 10 minutos, tras el cual el esterilizador se apagará solo.
Nuestra nueva bandeja de goteo protege la placa de calentamiento de las gotas de leche, reduciendo la aparición de olores desagradables.
4.7
de 4
148
Reseñas
99%
ha recomendado este producto
noe_lg
27/11/2021
España
Parte de la promoción
El señor esterilizador
El esterilizador de Philips Avent, es sin duda el señor esterilizador para mi. Se ha convertido en mi aliado y es que tardo nada en esterilizar no solo biberones, si no chupetes y tetinas. Es increible la capacidad que tiene y el poco espacio que ocupa
Ventajas
Su capacidad y rapidez en esterilizar
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF291/00 Esterilizador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF291/00 Esterilizador
Kikosalg
11/11/2021
España
Parte de la promoción
Rápido y silencioso
Lo que más me sorprendió del esterilizador de biberones es que si no es por el led de encendido no sabrías que está funcionando! Un muy buen producto para asegurar que los biberones de mi bebé están en perfectas condiciones
Ventajas
Silencio y rapidez
Contras
Más que en contra, mejoraría el añadir el secado, que creo que ya está en otro modelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF291/00 Esterilizador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF291/00 Esterilizador
Padre87
10/11/2021
España
Parte de la promoción
El esterilizador es facilísimo de utilizar
Gracias Philips por dejarme probar este esterilizador (scf291), es muy fácil de preparar y montar y con gran capacidad gracias a su doble bandeja para separar el cuerpo del biberón a las tetinas y tapones,caben hasta 6 biberones y se agradece que sea estrecho el esterilizador para que no ocupe ni moleste en la bancada de la cocina un punto muy a favor. Y principal también que no tarda ni 10 minutos en terminar y para recogerlo facilísimo.Recomendable al 200% por lo practico, capacidad y limpieza rápida.
Ventajas
Práctico,gran capacidad con sus dos bandejas,ocupa poco espacio, rápido y fácil de montar y limpiar
Contras
No le veo ningun punto en contra del producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF291/00 Esterilizador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF291/00 Esterilizador
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Un laboratorio de pruebas independiente proporciona los resultados de la prueba.