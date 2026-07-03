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Philips Avent Chupete chupete anatómico
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SCF349/01
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Instrucciones de uso
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He leído noticias sobre los chupetes y el BPA. ¿Cómo verifica Philips Avent que sus chupetes no contienen BPA?
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Por qué las tetinas y chupetes de Avent están hechos de silicona en lugar de látex?
¿Cómo dejar de usar chupetes de Philips Avent?
¿Cuáles son las diferencias entre los chupetes Philips Avent?
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