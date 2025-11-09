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Philips Avent Ultra airchupete anatómico

SCF349/13

4.7
| (308) Reseñas | 97% ha recomendado este producto
Deja que la piel de tu pequeño respire
Calma con la comodidad del aire. El chupete Philips Avent ultra air cuenta con orificios de ventilación extragrandes para mantener la piel del bebé seca. Tiene una tetina extrafirme para los dientes y las encías en crecimiento. Disponible en varios colores y diseños.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Diseñado para consolar a los bebés durante los días de dentición

Deja que la piel de tu pequeño respire

  • Tetina extrafirme

  • Anatómico y sin BPA

  • Paquete de 2 unidades

  • 18M+

Permite que la piel de tu bebé respire

Permite que la piel de tu bebé respire

Los orificios de ventilación largos ventilan la piel del bebé, manteniéndola seca.

Tetina más firme

Tetina más firme

La tetina extrafirme respeta la forma natural del paladar, los dientes y las encías.

Tetina hecha con silicona 100% para uso alimentario

Tetina hecha con silicona 100% para uso alimentario

Elegimos con conciencia la silicona de nuestras tetinas ultra soft y ultra air, ya que es un material inerte y seguro, ampliamente utilizado para aplicaciones médicas, que no contiene sustancias químicas peligrosas, sustancias con actividad endocrina (p. ej., BPA) ni alérgenos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

308

Reseñas

97%

ha recomendado este producto

09/11/2025

España

España

Buena calidad y muy cómodos, mi hijo duerme genial

He comprado estos chupetes Philips Avent Ultra Air 18m+ para mi hijo de 20 meses y la verdad es que nos han encantados mi mujer y a mi. Se nota que están bien hechos, el material es suave y resistente, no se pone feo ni coge olor aunque se esterilice muchas veces. Nuestro hijo los acepta enseguida, y desde que los usa se calma rápido y consigue dormir mejor, sobre todo por la noche. Además, no le dejan marcas en la cara gracias a los agujeritos que dejan pasar el aire. La cajita que trae es muy práctica, porque sirve tanto para guardarlos como para esterilizarlos en el microondas, algo muy cómodo cuando salimos o vamos con prisa. Los colores son alegres y se ven de buena calidad. En resumen, un producto muy recomendable, cómodo para el niño y práctico para los padres.

Ventajas

buena calidad, suaves, resistentes y no dejan marcas en la cara

Contras

Estaría bien que trajera cajas individuales para guardar los chupetes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air

22/10/2025

España

España

Muy buen chupete

Muy bien chupete tetilla perfecta y modelo muy bonito mi bebé encantada con sus nuevos chupetes

Ventajas

Todo

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air

22/10/2025

España

España

Los mejores chupetes que he probado en mucho tiemp

Le pongo 5 estrellas porque no se les puede poner más, mi hijo le ha costado siempre muchísimo usar chupete, ya sea por la tetina por el flujo de aire de estos, pero estos chupetes son milagrosos, desde el minuto uno que se los di, les encantó! Su diseño divertido hace que para el sean como un juguete, la parte del chupete es perfecta para la boca del bebé, se adapta totalmente y es muy cómoda. Lo usa para dormir como para estar por casa, y les encanta, no podría estar más contenta, y mi hijo más la verdad. Su kit de esterilización es muy cómodo y te asegura un correcto cuidado de los chupetes, su tetina no es dañina para los dientes ya que me preocupaba mucho ese tema. Son resistentes así que para bebés que les encanta tirar todo por el suelo y jugar con ellos con fuerza van perfectos. Los recomiendo muchísimo.

Ventajas

Su resistencia, la comodidad del kit de esterilización, su tetina como y adaptada a los dientes del bebé, su diseño divertido y su calidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. For hygiene reasons, replace pacifiers after 4 weeks of use.