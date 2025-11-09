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Política de devolución de 30 días
Permite que la piel de su bebé respire
Sin BPA (bisfenol A)
Paquete de 2, 80% de origen vegetal*
18 m+ con tetina más firme
Los orificios del protector ventilan la piel del bebé, manteniéndola más seca para una comodidad máxima.
Nuestras tetinas anatómicas están diseñadas con silicona suave para favorecer los movimientos naturales de los músculos de la boca y ayudar a reducir el riesgo de maloclusión. La tetina de cuello estrecho está diseñada para reducir la presión entre la lengua y el paladar. Los chupetes Philips Avent ultra están acreditados de forma independiente por la Oral Health Foundation. Al estar fabricadas con silicona 100 % de uso alimentario, son más resistentes y duraderas que las tetinas de caucho (látex) y no contienen BPA, BPS, ftalatos, PVC ni hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Nuestros chupetes están diseñados para facilitar la colocación natural de la lengua, lo que es importante para un desarrollo saludable del habla a medida que el bebé crece. Tienen una dureza extrafirme para calmar al bebé mientras le salen los dientes. Nuestra tetina de silicona texturizada está diseñada para imitar la sensación del pecho materno.
4.7
de 4
308
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
AGT1
09/11/2025
España
Parte de la promoción
Buena calidad y muy cómodos, mi hijo duerme genial
He comprado estos chupetes Philips Avent Ultra Air 18m+ para mi hijo de 20 meses y la verdad es que nos han encantados mi mujer y a mi. Se nota que están bien hechos, el material es suave y resistente, no se pone feo ni coge olor aunque se esterilice muchas veces. Nuestro hijo los acepta enseguida, y desde que los usa se calma rápido y consigue dormir mejor, sobre todo por la noche. Además, no le dejan marcas en la cara gracias a los agujeritos que dejan pasar el aire. La cajita que trae es muy práctica, porque sirve tanto para guardarlos como para esterilizarlos en el microondas, algo muy cómodo cuando salimos o vamos con prisa. Los colores son alegres y se ven de buena calidad. En resumen, un producto muy recomendable, cómodo para el niño y práctico para los padres.
Ventajas
buena calidad, suaves, resistentes y no dejan marcas en la cara
Contras
Estaría bien que trajera cajas individuales para guardar los chupetes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air
Date of Use 2025-10-09
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air
Date of Use 2025-10-09
Nereacura
22/10/2025
España
Parte de la promoción
Muy buen chupete
Muy bien chupete tetilla perfecta y modelo muy bonito mi bebé encantada con sus nuevos chupetes
Ventajas
Todo
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air
Date of Use 2024-09-22
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air
Date of Use 2024-09-22
Luhxia
22/10/2025
España
Parte de la promoción
Los mejores chupetes que he probado en mucho tiemp
Le pongo 5 estrellas porque no se les puede poner más, mi hijo le ha costado siempre muchísimo usar chupete, ya sea por la tetina por el flujo de aire de estos, pero estos chupetes son milagrosos, desde el minuto uno que se los di, les encantó! Su diseño divertido hace que para el sean como un juguete, la parte del chupete es perfecta para la boca del bebé, se adapta totalmente y es muy cómoda. Lo usa para dormir como para estar por casa, y les encanta, no podría estar más contenta, y mi hijo más la verdad. Su kit de esterilización es muy cómodo y te asegura un correcto cuidado de los chupetes, su tetina no es dañina para los dientes ya que me preocupaba mucho ese tema. Son resistentes así que para bebés que les encanta tirar todo por el suelo y jugar con ellos con fuerza van perfectos. Los recomiendo muchísimo.
Ventajas
Su resistencia, la comodidad del kit de esterilización, su tetina como y adaptada a los dientes del bebé, su diseño divertido y su calidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air
Date of Use 2025-09-22
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air
Date of Use 2025-09-22
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Piezas de plástico duro, excepto la tetina de silicona (método de equilibrio de masas).
Con base en los resultados de la prueba de consumidores de EE. UU. (2023, n=201).
La prueba de consumidores en EE. UU. en 2023 muestra una aceptación del 98% de la tetina Philips Avent texturizada utilizada en nuestros chupetes Ultra (n=201).
Comparado con métodos tradicionales de esterilización de chupetes (ebullición).
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso.