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  • Deja que la piel de su pequeño respire
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Philips Avent Pacifierultra air Nighttime

SCF376/28

4.7
| (343) Reseñas | 99% ha recomendado este producto
Deja que la piel de su pequeño respire
Relajante, transpirable y con grandes orificios de ventilación. 9 de cada 10 padres lo confirman: "Los chupetes Philips Avent ultra air le resultan cómodos a mi bebé".** Además, brillan en la oscuridad, por lo que siempre es fácil encontrar comodidad y alivio. Ahora con un 80 % de materiales de origen vegetal.*
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Fácil de encontrar en la oscuridad

Deja que la piel de su pequeño respire

  • Tapa que brilla en la oscuridad

  • Sin BPA (bisfenol A)

  • Paquete de 2, 80% de origen vegetal*

  • 6-18 meses

Los agujeros de aireación extragrandes permiten que la piel del bebé transpire

Los agujeros de aireación extragrandes permiten que la piel del bebé transpire

Los orificios del protector ventilan la piel del bebé, manteniéndola más seca para una comodidad máxima.

Tetina anatómica que favorece un desarrollo bucal natural

Tetina anatómica que favorece un desarrollo bucal natural

Nuestras tetinas anatómicas están diseñadas con silicona suave para favorecer los movimientos naturales de los músculos de la boca y ayudar a reducir el riesgo de maloclusión. La tetina de cuello estrecho está diseñada para reducir la presión entre la lengua y el paladar. Los chupetes Philips Avent ultra están acreditados de forma independiente por la Oral Health Foundation. Al estar fabricadas con silicona 100 % de uso alimentario, son más resistentes y duraderas que las tetinas de caucho (látex) y no contienen BPA, BPS, ftalatos, PVC ni hidrocarburos aromáticos policíclicos.

Adoradas por los bebés, con un 98% de aceptación***

Adoradas por los bebés, con un 98% de aceptación***

Nuestras tetinas, desarrolladas en silicona texturizada suave. Cuando preguntamos a las madres qué tal respondían sus pequeños a ellas, una media del 98% afirmó que sus bebés aceptaban los chupetes Philips Avent ultra.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

343

Reseñas

99%

ha recomendado este producto

1

21/11/2023

España

España

Los mejores

Mi bebé ha probado varios tipos y marcas de chupetes pero los únicos que quiere son los de philips. Lo que más me gusta es que son ergonómicos y brillan en la oscuridad, algo que es súper cómodo por las noches.

Ventajas

La forma del chupón.

Contras

No está formada por una sola pieza.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

Date of Use 2022-10-21

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

Date of Use 2022-10-21

19/11/2023

España

España

El producto es genial

Los chupetes de Philips son geniales ya que brillan en la oscuridad y hacen que sean más fáciles de encontrarlos cuando se le caen por la noche a mi bebe, la tetina viene genial al ser reversible pudiéndose usar al derecho y al revés. No tengo ninguna queja con estos chupetes son maravillosos. Lo recomiendo

Ventajas

Que sea reversible y haga luz en la oscuridad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

Date of Use 2022-10-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

Date of Use 2022-10-19

14/11/2023

España

España

Chupete Ultra Air Night Avent

Lote de dos Chupetes Ultra Air Night Avent de 0 a 6 meses. Son unos Chupetes nocturno para bebés que brillan en la oscuridad. Me parecen práctico el diseño redondeado y los orificios de aireación ya que mantienen la piel seca y sin irritación. También se adapta a la boca por la forma. Tiene un diseño infantil muy divertido y llevan una funda para si facil guardado y transporte.

Ventajas

La forma y adaptación

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

Date of Use 2023-10-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

Date of Use 2023-10-14

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Piezas de plástico duro, excepto la tetina de silicona (método de equilibrio de masas).

  2. Con base en los resultados de la prueba de consumidores de EE. UU. (2023, n=201).

  3. La prueba de consumidores en EE. UU. en 2023 muestra una aceptación del 98% de la tetina Philips Avent texturizada utilizada en nuestros chupetes Ultra (n=201).

  4. Comparado con métodos tradicionales de esterilización de chupetes (ebullición).

  5. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso.