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  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
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  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
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Descatalogado

Philips AventBiberón Classic+

SCF563/17

4.3
| (126) Reseñas | 87% ha recomendado este producto
Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
El sistema de ventilación Airflex y la tetina de nuestro biberón Classic+ se han diseñado para minimizar las interrupciones y las molestias durante las tomas. Gracias a la válvula anticólicos integrada, el aire entra en el biberón y no en la barriguita del bebé.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Diseñado para una alimentación ininterrumpida

Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*

  • 1 biberón

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Válvula anticólicos demostrada para reducir los cólicos*

Válvula anticólicos demostrada para reducir los cólicos*

Nuestra válvula anticólicos se ha diseñado para evitar que el aire entre en la barriguita del bebé y reducir los gases y las molestias. Cuando el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona con el fin de que el aire entre en el biberón para evitar la acumulación de vacío, y dirige el aire hacia la parte posterior del biberón. El aire se mantiene en el biberón, alejado del estómago del bebé, para reducir los cólicos y las molestias.

Un 60 % menos de malestar por la noche*

Un 60 % menos de malestar por la noche*

El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche, en comparación con los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*

La textura acanalada evita el colapso, para una alimentación ininterrumpida

La textura acanalada evita el colapso, para una alimentación ininterrumpida

La forma de la tetina permite un enganche seguro y la textura acanalada ayuda a evitar que la tetina se colapse para disfrutar de una alimentación cómoda e ininterrumpida.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

126

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

11/12/2020

España

España

Buenisimo

Mi niño lleva tomando biberón casi desde que nació,y debo deciros que una pena no haber conocido este biberón antes. Es muy cómodo debido a su tamaño, el niño coge la tetina super bien , y lo más importante es que no tiene apenas cólicos desde que toma la leche con este bibe ya que tiene un sistema especial para eso. Tiene una boca muy ancha,por lo que para añadir la leche en polvo como para limpiarlo es muy muy cómodo! Si estáis buscando un biberón que os diré para bastante tiempo sin duda algo os lo recomiendo

Ventajas

Tetina,ancho,fácil limpieza

Contras

Nda

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

11/12/2020

España

España

Avent anti-colic

Es estupendo,la peque se agarró a la primera,no deja pasar el aire,con lo que reduce los gases y los cólicos,nos encanta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

10/12/2020

España

España

Biberón anticólicod

Tetina como forma de pecho que facilita la introducción al biberón y a la vez compatible con lactancia mixta. Inconveniente dificultad de encontrar recambio de tetinas. Fácil de agarrar para el bebé y además admite asas.

Ventajas

Fácil de agarrar. Anticòlicos totalmente

Contras

Dificil encontrar recambios tetina

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Los bebés de dos semanas alimentados con mamaderas Philips Avent presentaron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con mamaderas de otras marcas.

  2. Está comprobado que el diseño de la tetina evita que se contraiga y también evita los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.

  3. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.