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2 unidades
Flujo para preparados más espesos
6m+
Nuestra válvula anticólicos se ha diseñado para evitar que el aire entre en la barriguita del bebé y reducir los gases y las molestias. Cuando el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona con el fin de que el aire entre en el biberón para evitar la acumulación de vacío, y dirige el aire hacia la parte posterior del biberón. El aire se mantiene en el biberón, alejado del estómago del bebé, para reducir los cólicos y las molestias.
El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche, en comparación con los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*
La forma de la tetina permite un enganche seguro y la textura acanalada ayuda a evitar que la tetina se colapse para disfrutar de una alimentación cómoda e ininterrumpida.
3.9
de 4
34
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Superdaddy1987
26/07/2024
Nederland
Deze speen is alleen geschikt voor dikke pap!
Mijn zoontje heeft since zijn geboorte uit de Philips avent anti-colic flessen gedronken, echt een top product, je moet uiteraard wel de juiste maat speen voor je kind nemen, wij zijn met 0 begonnen, hij is nu 10 maanden oud en drinkt uitstekend uit deze 6+ speen die geschikt voor dikke pap, let op, als je kind de 6 maanden heeft bereikt maar NOG GEEN dikke pap drinkt, dan moet je de ORANJE 6+ speen gebruiken (met 4 mini gaatjes), die is geschikt voor dunne pap, deze DONKER BLAUW 6+ is alleen voor dikke pap!
Ventajas
Top product, alle maten vanaf geboorte beschikbaar, en het anti-colic ventiel is ook een mooi ontwerp
Contras
Philips mag iets beter aanduiden welke maten allemaal beschikbaar zijn, en ook het verschil tussen de verschillende producten van Avent, niet altijd duidelijk... Maar als je goed kijkt en onderzoekt kom je er wel uit :)
Esta reseña se realizó para SCF636/27 Anti-colic-speen
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Delftveld
09/11/2021
Nederland
Super fijne fles
Super fijne fles! De baby drinkt heel goed sinds we deze fles gebruiken. Hiervoor spuugde de baby best veel en met gebruik van de anti-colic fles is dit echt een heel stuk verminderd, wat heel fijn is voor ons maar ook zeker voor de baby!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF636/27 Anti-colic-speen
Sí, recomiendo este producto
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Retrix
09/11/2021
Nederland
Speen werkt uitstekend
De speen doet wat het moet doen. Echt aanzienlijk minder last van lucht waardoor krampjes en reflux niet meer voorkomen. Boeren nog wel maar duidelijk stukken minder. Deze speen heeft echter wel een te grote opening. Is echt meer voor de dikkere substanties. Maar dan zijn er gelukkig wel andere maten verkrijgbaar.
Ventajas
Aanzienlijk minder lucht (geen krampjes, reflux)
Contras
Grote opening echt voor dikkere substanties
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF636/27 Anti-colic-speen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF636/27 Anti-colic-speen
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
A las dos semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Philips Avent mostraron menos cólicos y significativamente menos malestar por la noche en comparación con los bebés alimentados con otro biberón de la competencia.
Diseño de tetina demostrado para eliminar el colapso de la tetina, algo que se asocia a la ingesta de aire y las interrupciones durante la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto y malestar.
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011