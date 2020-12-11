Considero que es el mejor biberón anticólicos que hay en el mercado dado que la experiencia que he tenido con él ha sido fantástica. Su diseño innovador y de gran calidad, reduce los cólicos así como las molestias producidas por éstos ya que evita que el aire sea ingerido por el bebé. No obstante, es necesario remarcar la facilidad de uso y limpieza del producto. Éste puede ser higienizado y esterilizado tanto en agua hirviendo como en esterilizador o incluso introduciéndolo en el lavavajillas. Está compuesto por pocas piezas, las cuales son muy manejables y prácticas. Concretamente lo he utilizado con agua y leche, y cabe mencionar que puedes almacenar directamente la leche materna en dicho biberón y refrigerarlo durante 48 horas en el frigorífico y 3 meses en el congelador. Un aspecto muy positivo del producto y que, en mi opinión, hace que sea la mejor opción es que los niveles de succión de las tetinas son muy buenos. Yo he probado la tetina apta para bebés a partir de un mes y he de decir que es totalmente adecuada, pues no se colapsa y el bebé toma a un ritmo idóneo, no se atraganta ni se frustra por no obtener suficiente alimento. No obstante, Philips pone a tu disposición una amplia gama de tetinas para que elijas la que más se adecue a tus necesidades. Recuerda comprobar la compatibilidad antes de comprar la tetina. En el borde de ésta aparece un número marcado que indica el flujo, de modo que es muy fácil identificarlas. El único aspecto a mejorar del producto es la impresión exterior del biberón, donde aparecen las cantidades en ml, cc, etc… pues al cabo de lavarlo y esterilizarlo varias veces, su color ha disminuido y con el tiempo dichas letras desaparecerán, dificultando así la medición.