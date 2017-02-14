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Descatalogado

Philips AventVaso para niños más mayores

SCF602/22

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Higiene en cualquier parte

Practicar cómo beber es fácil con la gama de vasos para niños más mayores de Philips Avent. La tapa abatible mantiene la boquilla siempre limpia, incluso mientras está por ahí. Los vasos están perfectamente diseñados a prueba de derrames aunque se agiten, se tiren o se dejen tumbados, y resulta muy fácil beber de ellos.

Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Antigoteo, fácil de beber

Higiene en cualquier parte

  • 2 de 260 ml

  • Boquilla rígida de 12m+

  • Con asas

Boquilla antigoteo con válvula patentada

Boquilla antigoteo con válvula patentada

La válvula patentada controla el flujo para evitar derrames, incluso cuando se mantiene boca abajo o se deja tumbado.

Boquilla rígida para niños de 12 meses o más

Boquilla rígida para niños de 12 meses o más

Boquilla resistente a los mordiscos para que los niños beban del vaso, perfecta para niños en proceso de dentición

Asas anatómicas diseñadas para manos pequeñas

Asas anatómicas diseñadas para manos pequeñas

Las asas son anatómicas para que las sujeten manos pequeñas cómodamente. Son fáciles de ajustar o extraer para que los vasos puedan usarse con o sin asas

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

14/02/2017

Suomi

Suomi

paras nokkamuki

Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF602/01 Pikkulasten mukit

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF602/01 Pikkulasten mukit

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 