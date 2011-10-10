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Descatalogado

Philips AventVaso para niños más mayores

SCF604/11

4.5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Higiene en cualquier parte

Estos vasos de flujo más rápido de Philips Avent son perfectos para los niños más mayores y activos. Están perfectamente diseñados a prueba de derrames aunque se agiten, se tiren o se dejen tumbados, y aun así resulta fácil beber de ellos. Los vasos disponen de una tapa abatible y un clip lateral para colgarlos del cinturón o de la silla de paseo.

Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Flujo más rápido, sin goteo

Higiene en cualquier parte

  • 340 ml

  • Boquilla deportiva (18m+)

Boquilla antigoteo con válvula patentada

Boquilla antigoteo con válvula patentada

La válvula patentada controla el flujo para evitar derrames, incluso cuando se mantiene boca abajo o se deja tumbado.

Flujo más rápido y boquilla resistente

Flujo más rápido y boquilla resistente

La boquilla está diseñada para ser resistente a los mordiscos con un flujo más rápido y el vaso tiene una mayor capacidad para niños más mayores y activos

La tapa abatible mantiene la boquilla limpia

La tapa abatible mantiene la boquilla limpia

La tapa abatible siempre le ofrece una seguridad higiénica manteniendo la boquilla limpia tanto en casa como por ahí.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

10/10/2011

Nederland

Nederland

gebruiksvriendelijk

gebruiksvriendelijk, fles is iets aan de grote kant maar toch goed vast te houden

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF604/11 Beker voor peuters

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF604/11 Beker voor peuters

10/05/2012

Deutschland

Deutschland

Dieses produkt ist top !!!!!!!!

Dieses produkt ist top was mich aber leider stört ist wenn ich zum beispiel wasser nach einem tag vergesse auszuschütten ist in der Flasche ganz kömischer schleim im inneren der Flasche. Was bestimmt nicht sehr gut für kinder ist. Habe ca. 8 Flaschen und bei fast allen ist es gleich. Schade!!!!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF604/11 Toddler Cup

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF604/11 Toddler Cup

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 