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Descatalogado
Higiene en cualquier parte
Estos vasos de flujo más rápido de Philips Avent son perfectos para los niños más mayores y activos. Están perfectamente diseñados a prueba de derrames aunque se agiten, se tiren o se dejen tumbados, y aun así resulta fácil beber de ellos. Los vasos disponen de una tapa abatible y un clip lateral para colgarlos del cinturón o de la silla de paseo.
340 ml
Boquilla deportiva (18m+)
La válvula patentada controla el flujo para evitar derrames, incluso cuando se mantiene boca abajo o se deja tumbado.
La boquilla está diseñada para ser resistente a los mordiscos con un flujo más rápido y el vaso tiene una mayor capacidad para niños más mayores y activos
La tapa abatible siempre le ofrece una seguridad higiénica manteniendo la boquilla limpia tanto en casa como por ahí.
4.5
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Marcello
10/10/2011
Nederland
gebruiksvriendelijk
gebruiksvriendelijk, fles is iets aan de grote kant maar toch goed vast te houden
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF604/11 Beker voor peuters
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF604/11 Beker voor peuters
mona1110
10/05/2012
Deutschland
Dieses produkt ist top !!!!!!!!
Dieses produkt ist top was mich aber leider stört ist wenn ich zum beispiel wasser nach einem tag vergesse auszuschütten ist in der Flasche ganz kömischer schleim im inneren der Flasche. Was bestimmt nicht sehr gut für kinder ist. Habe ca. 8 Flaschen und bei fast allen ist es gleich. Schade!!!!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF604/11 Toddler Cup
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF604/11 Toddler Cup
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.