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Descatalogado
Asistencia
SCF615/10
Descatalogado
¿Puedo calentar los vasos de almacenamiento Philips Avent en el microondas?
¿Es reciclable este producto?
¿Debo esterilizar las tapas, los vasos y los adaptadores?
¿Debo sustituir las tapas, los vasos y los adaptadores después de un número determinado de usos?
¿De qué material están fabricados los vasos de almacenamiento de Philips AVENT?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
Cómo limpiar y esterilizar los vasos de almacenamiento Philips Avent