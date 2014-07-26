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Descatalogado
Sencillo sistema de almacenamiento de Philips Avent
El sistema de almacenamiento de Philips Avent es versátil, ahorra espacio y se ha diseñado para crecer con su bebé. Utilice el mismo vaso para almacenar la leche materna y los alimentos del bebé. Se adapta a todos los extractores y tetinas de Philips Avent.
180 ml
Para almacenar y transportar herméticamente
Almacene su preciada leche materna y la comida del bebé en los vasos de almacenamiento para leche materna de Philips Avent. Puede almacenar la comida en la nevera o el congelador.
Perfectas para llevar. Puede llevarse fácilmente la comida del bebé cuando esté fuera de casa
5.0
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Alysée
26/07/2014
France
Super
voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Sí, recomiendo este producto
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Cyril4x
26/07/2014
France
Super
voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Sí, recomiendo este producto
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valmain
17/10/2013
France
bon produit
tres utile pour la conservation du lait maternel, pour la congelation et tres hermétique pour le transport
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Sí, recomiendo este producto
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