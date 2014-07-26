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Descatalogado

Philips Avent VIAVasos de repuesto Avent

SCF615/10

5

| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Sencillo sistema de almacenamiento de Philips Avent

El sistema de almacenamiento de Philips Avent es versátil, ahorra espacio y se ha diseñado para crecer con su bebé. Utilice el mismo vaso para almacenar la leche materna y los alimentos del bebé. Se adapta a todos los extractores y tetinas de Philips Avent.

Ver todos los beneficios
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Vaso para almacenar leche

Sencillo sistema de almacenamiento de Philips Avent

  • 180 ml

Sistema con cierre a rosca para evitar goteos

Sistema con cierre a rosca para evitar goteos

Para almacenar y transportar herméticamente

Almacene la comida de su bebé

Almacene su preciada leche materna y la comida del bebé en los vasos de almacenamiento para leche materna de Philips Avent. Puede almacenar la comida en la nevera o el congelador.

Llévese la comida de su bebé a cualquier parte

Perfectas para llevar. Puede llevarse fácilmente la comida del bebé cuando esté fuera de casa

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
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1

26/07/2014

France

France

Super

voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

Sí, recomiendo este producto

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26/07/2014

France

France

Super

voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

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17/10/2013

France

France

bon produit

tres utile pour la conservation du lait maternel, pour la congelation et tres hermétique pour le transport

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

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